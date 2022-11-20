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Bruce Lee'ye dair şaşırtan araştırma. Beyni yeniden incelendi

50 yıl önce hayatını kaybeden tüm zamanların en büyük dövüş sanatçılarından biri olan Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 14:29
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Bruce Lee'nin gerçekte neden öldüğü ortaya çıktı

Bruce Lee'ye dair şaşırtan araştırma. Beyni yeniden incelendi
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Ekranların en çok izlenen; tüm zamanların en büyük dövüş sanatçılarından biri olan Bruce Lee, 20 Temmuz 1973'te 32 yaşında aniden hayatını kaybetti. Beklenmedik ölümünü çevreleyen gizem, çok sayıda çılgın komplo teorisine sebep oldu. Ancak yeni bir analiz, “Küçük Ejder”in çok fazla su içmekten ölmüş olabileceğini ortaya çıkardı. 

ünlü aktörün esrar otu ve su içtikten kısa bir süre sonra, saat 19:30 sıralarında baş ağrısı ve baş dönmesi yaşadığı belgelenmişti. Daha sonra bir ağrı kesici aldı, ancak iki saat sonra tepkisiz halde bulunduğu belirtilmişti.

Bir otopsi, beyninin ortalama 1.400 gramın çok üzerinde olan 1.575 grama şiştiğini ortaya çıkardı. Bu nedenle daha önceki tespitlerde Lee'nin, söz konusu ilaca aşırı tepki nedeniyle oluşan beyin ödemi adı verilen bir tür şişlikten öldüğü sonucuna ulaşıldı. 

Ancak çalışmalarda Lee'nin beyninin hapı atmadan önce şişmeye başladığını gösterdi. 

Priscila Villalvazo, Raul Fernandez-Prado ve Maria Dolores Sánchez Niño gibi böbrek hastalıkları uzmanlarının yer aldığı araştırma, beyin ödeminin sebebinin kandaki sodyum konsantrasyonunda azalma (hiponatremi) olabileceği belirtti.

Araştırmacılar, "Şimdi, halka açık bilgilerin analizine dayanarak, ölüm nedeninin hiponatremiye bağlı beyin ödemi olduğunu öneriyoruz. Başka bir deyişle, Bruce Lee'yi böbreğin fazla suyu dışarı atamamasının öldürdüğünü öne sürüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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