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Karagümrük'e Portekiz'den flaş transfer

Karagümrük, Portekiz'in Braga takımından Bruno Rodrigues'i kadrosuna kattı

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 13:42
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Bruno Rodrigues Fatih Karagümrük'te

Karagümrük'e Portekiz'den flaş transfer
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Fatih Karagümrük, Portekiz ekibi Braga'dan Bruno Rodrigues'i kiraladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Braga'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Karagümrük'e hoş geldin Bruno Rodrigues." ifadeleri kullanıldı.

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