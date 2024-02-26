BTP lideri Hüseyin Baş’tan flaş iddia. MOSSAD ajanları sosyal medyada hoca kılığında Atatürk’e hakaret ediyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Bursa’da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Programda konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye’nin sıcak gündemine ilişkin önemli konularda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Baş, Atatürk’e yönelik son zamanlarda artan saldırıların birer ajanlık faaliyeti olduğunu öne sürdü.

FİTNE TOHUMLARI ATILDI

Çanakkale'de bütün dünyaya İngilizin yenilebileceğini, sömürgeciliğin bitebileceğini gösteren, milletlerin millet olma bilincine sahip olduğunda kendi kaderlerini tayin edebileceğini gösteren bir yiğit çıktığını belirten Baş, “O'nun adı Mustafa Kemal Atatürk'tü. Bu duruma çok içerlemiş olan İngilizler o tarihten itibaren şu propagandaya başladılar; 'Biz bu Atatürk'ü yenersek, bu fikri yenersek, dünyada yeniden bu imparatorluğun sömürge hakimiyetini kurabiliriz' dediler. Bunu hayata geçirebilmek için ne yaptılar? Dünyanın dört bir yanına eğitim yoluyla, ticaret yoluyla, siyaset yoluyla fitne tohumları atmaya başladılar. Özellikle de ülkemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kavga çıkarmaya başladılar. Bu kavgayı çıkarırken size , 'Ben, sizi sömürmek istiyorum o yüzden de Atatürk'ü silmem gerekiyor dolayısıyla Atatürk'e türlü türlü iftiralar atıyorum' deseydi, ‘Dur bakalım, hadi oradan’ diyecektiniz ama bunlar kendilerince çok uyanık bir şey yaptılar. Zannettiler ki Haydar hoca bunu fark etmeyecek, zannettiler ki Hüseyin Baş bunu fark etmeyecek, zannettiler ki Bağımsız Türkiyeliler bunu fark etmeyecek. Sizin aranıza sizdenmiş gibi görünen ajanlar serpiştirdiler. Şimdi bu İngilizin derdi neydi; bütün dünyada tekrar sömürge imparatorluğunu kurmaktı. Bunu yapabilmek için sizdenmiş gibi görünen insanlarla birlikte, ajanlarla birlikte Atatürk’ü türlü türlü iftiralarla eritmeye çalıştılar. Bizim içimizdenmiş gibi görünen, Müslümanmış gibi, Türkmüş gibi görünen insanların niye bu kadar Atatürk ile kavga ettiğiniz şimdi anlıyor musunuz?” diye konuştu.

"ATATÜRK KARŞITLIĞI AJANSLIK FAALİYETİDİR"

Cumhuriyet karşıtlığının ajanlık faaliyeti olduğunu ifade eden Baş, şöyle devam etti:

“İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir İslam Üniversitesi var. Bu üniversiteden mezun olanlar Müslümanlarmış gibi Ortadoğu'ya serpiştirilmiş, birçoğunun cemaatler kurduğu, birçoğunun camilerde imamlık yaptığını İsrailliler kendi elleriyle servis ettiler. Meğer bizim hoca diye sağda solda gördüğümüz insanların bir kısmı aslında İsrail ajanıymış. Yine yakın zaman önce ajanslara 'Türkiye'de MOSSAD ajanları yakalandı' diye haber düştü. Bir baktık ki bizim mahalledeki Ayşe teyzenin aynısı, bizim mahallenin camisindeki hocanın aynısı MOSSAD ajanıymış, tutuklanmış. Bu MOSSAD ajanlarının hepsi tutuklandı mı zannediyorsunuz! Bunların büyük bir kısmı dışarıda, bunların bir kısmı sosyal medyada size vaaz veriyor, insanlar onlara alkış tutuyor. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Bunların Cumhuriyet karşıtı, Atatürk karşıtı olduğu andan itibaren bir ajan faaliyeti olduğunu kafamızda kodluyoruz.”