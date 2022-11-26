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BTS üyesi Kim Seok-Jin askere mi gidiyor? Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında?

BTS grubunun başta Kim Seok Jin olmak üzere bir süredir askere gidip gitmeyeceği konuşuluyordu. BTS grubunun en büyük ismi olan Kim Seok Jin askere gidecek ilk isim olacak. BTS grubunun ajansından yapılan son açıklamada Kim Seok Jin başta olmak üzere BTS üyelerinin askerlik hizmeti tartışmalarında değinildi. Peki, BTS üyesi Kim Seok-Jin askere mi gidiyor? Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında?

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 13:35
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BTS üyesi Kim Seok-Jin askere mi gidiyor? Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında?

BTS üyesi Kim Seok-Jin askere mi gidiyor? Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında?
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BTS üyelerinin askere gidip gitmeyeceği bir süredir tartışma konusuydu. Son olarak BTS grubunun ajansından yapılan açıklamada BTS üyelerinin başta en büyük üye Kim Seok Jin olmak üzere zorunlu askerlik görevlerini sırasıyla yerine getireceklerini açıkladı. Hayranlar Kim Seok Jin’in askere gidip gitmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, BTS üyesi Kim Seok-Jin askere mi gidiyor? Kim Seok-Jin kimdir, kaç yaşında?

K-pop grubu BTS üyelerinin askerlik görevlerini yerine getirip getirmeyeceği bir süredir tartışma konusuydu. BigHit BTS üyelerinin askerlik tartışmalarına son noktayı koydu. Peki, BTS askere gidecek mi?

Bighit Music, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "BTS üyeleri şu anda askerlik hizmetlerini yerine getirme planlarıyla ilerliyorlar. Grubun her üyesi solo çalışmalara başlarken, bunun için mükemmel bir zaman. BTS üyeleri hizmet etmekten onur duyuyor" dendi.

Yerel basının bildirdiğine göre BTS Kim Seok-Jin, 13 Aralık'ta askerlik hizmetine başlayacak ve grupta askere giden ilk kişi olacak. Kim Seok Jin, Gyeonggi eyaletindeki Yeoncheon'da beş haftalık zorunlu eğitimine başlayacak ve ardından bir 'cephe hattına' gönderilecek.

KİM SEOK JİN KİMDİR?

Kim Seok-jin, sahne adıyla Jin, 4 Aralık 1992'de Güney Kore'de dünyaya gelmiştir.

BTS grubunun en büyük üyesi olan Kim Seok Jin aynı zamanda grubun yüzü ve vokalidir.

Kim Seok Jin, 2017 yılında Seul'de bulunan Konkuk Üniversitesi Tiyatro ve Film bölümünden mezun olmuştur. Hanyang Cyber Üniversitesinde de oyunculuk kariyerini geliştirmek adına eğitimlere katılıp, çalışmalara dahil olmuştur.

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