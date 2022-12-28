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BTS müzik grubunun yıldızının askerdeki ilk görüntüleri paylaşıldı

Dünyaca ünlü BTS müzik grubunun üyesi Kim Seok-Jin'in askere katıldıktan sonraki ilk görüntüsü yayınlandı. Jin, Güney Kore'de zorunlu askerlik kapsamında Ekim ayında orduya katılmıştı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 07:55
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Güney Kore'nin dünyaca ünlü BTS müzik grubunun yıldızı Kim Seok-Jin'in askerdeki ilk görüntüleri paylaşıldı

BTS müzik grubunun yıldızının askerdeki ilk görüntüleri paylaşıldı
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Güney Kore’nin dünyaca ünlü BTS müzik grubunun üyesi Kim Seok-Jin’in askeri kamptaki ilk görüntüleri paylaşıldı.

30 yaşındaki şarkıcı, en uzun süre ertelendikten sonra Ekim 2022'de ülkesindeki 2 yıllık zorunlu askerlik hizmetini yerine getireceğini açıklamıştı.

Koreli şarkıcı geçtiğimiz günlerde askere hazırlanırken saçlarını kısa kestirdiği bir fotoğrafını paylaşmıştı. Resimde  şarkıcının saçı her Güney Koreli askerde olması gerektiği gibi kısa şekilde kesilmişti.

Ünlü müzisyenin en son eğitim kampında görev esnasında çekilmiş görüntüleri sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Jin’in resimleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra çok sayıda yorum geldi. 

Jin'in bir hayranı ise fotoğrafın altına  "İşini iyi yaptığını ve askeri üniformasının içinde harika göründüğünü görmek güzel" diye yazdı.

Jin, Kuzey Kore sınırına yakın bir acemi eğitim kampında 5 haftalık eğitime başladı. Orduya transfer edilmeden önce askeri eğitim merkezinde beş hafta kalması planlanıyor.

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Vatandaş
28.12.2022 08:46
bizimkiler eskiden çürük raporu alıyordu. sonra da millete vatan millet sakarya edebşyatı yapıyorlardı. akp bunlara son verdi artık bedelli yapıyorlar.  
 
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