BTS müzik grubunun yıldızının askerdeki ilk görüntüleri paylaşıldı

Güney Kore’nin dünyaca ünlü BTS müzik grubunun üyesi Kim Seok-Jin’in askeri kamptaki ilk görüntüleri paylaşıldı.

30 yaşındaki şarkıcı, en uzun süre ertelendikten sonra Ekim 2022'de ülkesindeki 2 yıllık zorunlu askerlik hizmetini yerine getireceğini açıklamıştı.

Koreli şarkıcı geçtiğimiz günlerde askere hazırlanırken saçlarını kısa kestirdiği bir fotoğrafını paylaşmıştı. Resimde şarkıcının saçı her Güney Koreli askerde olması gerektiği gibi kısa şekilde kesilmişti.

Ünlü müzisyenin en son eğitim kampında görev esnasında çekilmiş görüntüleri sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Jin’in resimleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra çok sayıda yorum geldi.

Jin'in bir hayranı ise fotoğrafın altına "İşini iyi yaptığını ve askeri üniformasının içinde harika göründüğünü görmek güzel" diye yazdı.

Jin, Kuzey Kore sınırına yakın bir acemi eğitim kampında 5 haftalık eğitime başladı. Orduya transfer edilmeden önce askeri eğitim merkezinde beş hafta kalması planlanıyor.