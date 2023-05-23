Bu aylarda mantar enfeksiyonlarına aman dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, güneşin yüzünü gösterdiği yaz döneminde cilt hastalıklarına yakalanmamak için önemli uyarılarda bulundu.

Bu aylarda mantar enfeksiyonlarına aman dikkat

Kontrollü bir şekilde eski hayatımıza geri dönüşlerin yaşandığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, "Dış ortamı çok özledik ve açık havada çokça vakit geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak yaz aylarında artış gösteren cilt hastalıklarının başında güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri görülmektedir.Güneş yanıklarından korunmak için bahar mevsiminden son bahar mevsimine kadar, dış ortama çıkmadan 15 dakika önce, dermatoloğun cilt yapınıza uygun tavsiye edeceği güneş koruyucular güneş gören bütün cilt bölgelerinize sürülmeli ve dış ortamlardayken en az 2 saatte bir tekrar edilmelidir." dedi.

Oğuz Küçükçakır, şu uyarıları yaptı:

"Bilhassa çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları, en kötü huylu deri kanseri olan melanoma yakalanma riskini arttıran en önemli tetikleyici olduğunu unutmamak gerekiyor" dedi. Pişiğin derecesine göre veya üzerinde gelişebilen ikincil enfeksiyonlar durumunda bazen medikal tedavi gerekebilmektedir. Ciltteki nemin artması sonucu deri ve tırnak mantar enfeksiyonlarında yaz aylarında artış oldukça göze çarpıcı olmaktadır.

Öncelikle ayak parmak aralarında, kasık, koltuk altı, boyun bölgelerinde sıkça gözlenen kaşıntılı/ bazen de kaşıntısız kızarıklık, kahverengi, bazen beyaz renkte döküntüler şeklinde olmakta ve bazen de tırnaklarda kalınlaşma, sararma- kararma ve bozulmalara yol açabilir. Yine cildin kuru kalmasını sağlamak ve dermatoloğunuzun gerekli gördüğü topikal veya sistemik tedaviye acilen başlamak gerekir"

İHA

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