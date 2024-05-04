Boğaziçi Üniversiteli gençlerin maaş beklentileri sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversiteli gençlerin maaş beklentileri sosyal medyada gündem oldu
Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisinin 100-150 bin TL maaş beklentisi şaşkınlık yarattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere yapılan bir ankette, bölümleri ve mezun olduktan sonraki maaş beklentileri soruldu. Ankete verilen yanıtlar arasında en çok dikkat çeken ise Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisinin 100-150 bin TL arasında bir maaş talep ettiğini belirtmesi oldu.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu durum, öğrencilerin maaş beklentileri konusundaki gerçekçilik düzeyini tartışmaya açtı. Bazı kullanıcılar, Türk Dili ve Edebiyatı gibi alanlardan mezun olan öğrencilerin bu kadar yüksek maaş beklentilerine sahip olmalarını anlamlandıramadıklarını belirtirken, diğerleri ise her bölümün kendine göre değerli olduğunu ve herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak bir maaş talep etme hakkına sahip olduğunu savundu.

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