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Jesus'tan flaş açıklama. ''Bu az oldu''

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 22:46
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''Bu az oldu'' Jesus'tan flaş açıklama

Jesus'tan flaş açıklama. ''Bu az oldu''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Hatayspor'u 4-0 yenmelerine rağmen skoru yeterli bulmadı.

Portekizli hoca, "4 attık ama 6-7 olmalıydı" dedi.

Jesus, maçtan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar, takımlarını desteklediler. Üst üste 2 yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. 

4 attık ama 6-7 olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutun 4'ü gole dönüştü. 

Çok pozisyon ürettik. İyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük. 
Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Biz de mutlu sona ulaşırız.

Taraftarlarımıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz"

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