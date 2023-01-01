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Jesus 2 futbolcuyu uyardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 22:14
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Fenerbahçe teknik direktörü Jesus 2 futbolcuyu uyardı

Jesus 2 futbolcuyu uyardı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri devam eden idman, çabukluk çalışmasının ardından yapılan taktiksel ile bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Akdeniz temsilcisi ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde 8 Ocak'taki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör Jorge Jesus'un bu iki futbolcuyu dikkatli olmaları için uyardığı öğrenildi.

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