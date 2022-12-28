Jesus'a aşk mektubu gibi mesaj. “Bazı evlilikler uzun sürmez”

Jesus yıllarca gittiği her takıma yardımcısı Mario Monterio’yu da götürmüş, ancak Fenerbahçe’de de çok istemesine rağmen özel nedenlerinden dolayı kondisyoneri ikna edememişti.

Mario Monterio hafta içi Brezilya’nın Flamengo kulübünde Victor Pereira’nın yardımcısı olarak göreve başladı ve “bazı evlilikler uzun sürmez” diyerek Jesus’a şu mesajı gönderdi.

“Hayat sonlarla ve başlangıçlarla doludur ve bugün benim için yeni bir başlangıç.

Bir buçuk yıl önce Jorge Jesus ile ayrı düştük. Biz onunla yıllarca pek çok zafere alışmıştık. Futbola veda etmeyi düşündüğüm anda Flamengo’dan beklenmedik bir teklif aldım ve reddedemedim.

Jorge Jesus benim için beyefendi bir arkadaştır. Benim buralara gelmemde büyük katkıları var. Onunla sadakat, bağlılık ve karşılıklı saygı olan ilişkimiz vardı. Bay Jorge Jesus'a çok özel ve sevgi dolu bir teşekkür bırakıyorum.

Nerede olursa olsun, onun zaferleri için titriyorum, titreyeceğim,

Ah Jesus, kim bilir, bir gün seninle yaşanan 17 yıllık hikayelerimizi anlatan bir kitap yazabilirim”

Mario Monterio sosyal medyada da paylaştığı bu mesaja Jorge Jesus ile 17 yıl önce çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını da koydu.

Brezilya basını Jesus’un, eski yardımcısının bu mesajından çok duygulandığını ve kendisini arayıp Flamengo’da başarılar dilediğini yazdı.

İkili en son 1.5 yıl önce Benfica’da birlikte çalışmıştı.