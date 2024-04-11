Bu bayram daha bir sahiplensek mi birbirimizi

Niyedir bilmiyorum ama ben bu bayramı daha çok sevdim.

Baharı sevdim…

Baharın yeşilini…

Çiçeklerin capcanlı oluşunu ve onun renklerini sevdim…

Doğanın uyanışını sevdim…

Kuşların ötüşünü…

Böceklerin yuvalarından çıkışını sevdim…

Ben baharı, baharın içindeki bayramları hep sevdim,

*

Ben bu bahar Ramazan Bayramı’nı daha çok sevdim…

Daha bir coşkuluyum…

Daha bir heyecanlı…

Ve daha bir enerjik ve umutluyum yarınlara dair…

Yalan nedir bilmem…

Ayrıca yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar.

Ben bu Ramazan’da bir de bunu öğrendim.

Yalanın sadece bir yalan olmadığını…

İçinde her türlü melaneti taşıdığını…

Yalan konuşanın her türlü tehlikeye ve kötü ilişkilere yakın olabileceğini öğrendim ki dualarımda hep “Ya Rabb’im Yalana bulaşmaktan sana sığınırım…”

“Yalana bulanmış yakınlarımdan sana sığınırım.” diye yakarırdım.

*

Ben bu Ramazan ayında kendimi dinlemeyi sevdim.

Bu zamana kadar ihmal ettiğim…

Yalnız bıraktığım…

Eksiklerimi…

Fazlalıklarımı bu zamana kadar hatırlamazken, bu Ramazan ayna tuttum kendime.

Eksiklerimi de gördüm, iyi yanlarımı da…

O nedenle ben bu Ramazan’la birlikte ve sonrasında eksiklerimi giderecek, iyi yanlarımı koruyacak şekilde kendimle daha bir barışık olmaya karar verdim.

*

Ben bu Ramazan niyeyse insanların daha çok empatiye ihtiyacı olduğunu gördüm.

Ben empatiye, duygudaşlık diyorum.

Hani daha bir bizden olsun diye!..

*

Hani insan bir sosyal bir varlıktı…

Hani, insan düşünebilen sosyal bir varlıktı…

Hani öyle tanımlanıyordu.

Bu tanımlama bile zaman içinde, özellikle de bu zamanda insan tanımlamasının da değişim yaşadığını düşünüyorum.

Çoğuldan tekile düştük…

Birlikteyken…

Birlikte büyüyecekken…

Birlikte üretip, birlikte paylaşacakken, tek başına büyüyecek…

Tek başına üretip tek başına kazanç sağlama anlayışı o kadar baskın olmaya başladı ki ne Ramazan Ayı’nın anlamı yerine oturtuluyor ne Ramazan Bayramı’nın o huzur veren güzelliği eskisi gibi hissedilebiliyor.

*

Niye öyle olduk, ne ara olduk bilmiyorum ya, bu da geçecek elbette.

Bu bahar bir başka bahar olacak ve bu Ramazan bir başka güzel oldu, Ramazan Bayramı da bir başka güzel olacak…

Daha doğrusu olsun istiyorum.

Daha bir sosyal…

Daha bir kucaklayıcı…

Ve daha bir sahiplenici olsun her birimizi.

Ve Ramazan Bayramımız mübarek, dostluğumuz daim olsun!..