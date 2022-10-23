23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu besinler dik durmayı sağlıyor

Omurga sistemi çok önemli. Gündelik hayatta en fazla yüklendiğimiz bölgelerimizin başında geliyor. Düzensiz beslenme ve duruş bozukluğuyla tam bir baş belası. Görüntüyü bozuyor. Peki ne yapmalı? İşte o besin maddeleri tamda bi durumda devreye giriyor. İşte o besin ve kamburluğa faydaları.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:12
Takip Et

Bu besinler kamburluğu önlüyor

Bu besinler dik durmayı sağlıyor
+
Aa
-

Dik durmayı kim istemez. Tabii ki herkes. Ancak bu günlük yaşantıda ve düzensiz beslenme nedeniyle mümkün olmuyor. Ancak bazı besin maddeleri var ki bunun önüne geçiyor.

Omurgadaki kemikler, kaslar ve diğer yapılar, vücudu destekleyecek ve diğer işlevlerini yerine getirebilecek kadar güçlü olmaları için doğru bir beslenme sistemine ihtiyaç duyuyor.
Genel kemik sağlığını destekleyen gıdaları seçmek, sağlıklı bir omurgayı da desteklemeye yarıyor.

Sağlıklı kemikler için ilk besin grubu kalsiyum içeren gıdalar. Kalsiyumun yeterli miktarda alınmadığında, vücut kandaki kalsiyum dengesini sağlamak için kemiklerdeki kalsiyumu kullanıyor. Kalsiyum gereklidir fakat tek başına yeterli değil. Kalsiyumun diğer mineraller ve vitaminlerle birlikte alınmasıyla oluşan sinerjik etki, kemik kalitesini artırmada daha etkili oluyor

Kemik sağlığı için kalsiyum alımı kadar emilimi de önem taşıyor. Besinlerle alınan kalsiyumun ancak yüzde 50’si emiliyor. Kalsiyum ve fosfor birlikte çalışan önemli iki mineral, fosfor ile kalsiyum birbirlerine eşit miktarda alındığında emilimleri artıyor.

Protein ve gerekli minerallerin yeterince alınabilmesi için ise et ve süt ürünlerinin düzenli alınması gerekiyor. Bunlar vücuttaki kafein, aşırı alkol, sigara, obezite ve tuz, idrarla kalsiyum atılımını artırıyor.

A VİTAMİNİ
Kemik gelişimine ve büyümesine katkısı oldukça fazla. A vitamini yönünden zengin besinler; turuncu renkli besinler, süt, yumurta, balık, karaciğer, brokoli, kivi, erik ve incir.

KALSİYUM
Kemikler için lokomotif. Kalsiyum içeren besinler; süt ve süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller.

MAGNEZYUM
Kemik gelişimine katkı sağlıyor. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, rafine edilmemiş tahıl taneleri ve koyu yeşil Yapraklı sebzeler önemli magnezyum kaynağı.

D VİTAMİNİ
Kemik sağlığı için önemli; balık yağı, süt ve süt ürünleri, morina balığı yağı, sardalye, uskumru, somon, ton balığı, yumurta sarısı, tereyağı, yulaf ezmesi gibi besinlerde D vitamini bakımından zengin.

K VİTAMİNİ
Kemik dostudu; yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, bürüksel lahanası, maydanoz, şalgam, pancar yaprağı, bamya, marul, brokoli, kuşkonmaz, tahıllar, tereyağı, peynir, yumurta, karaciğer, soya fasulyesi, yeşil çay, kivi, yaban mersini, kuru erik, havuç K vitamini içeren besinler arasında.

ÇİNKO
Sağlıklı kemik gelişimi için gerekli. Çinko içeren besinler deniz ürünleri, kırmızı et, mantar, ceviz, badem, fındık, fasulye, bulgur ve bezelye olarak sıralanabilir.

POTASYUM
Kemikler için gerekli. Günlük tüketilmesi gereken potasyum miktarı 3,5 gramdır. Potasyumdan zengin besinler; koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu patates, kuru kayısı, sakız ve somon balığı, yoğurt, avokado.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
3
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
4
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
5
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
6
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
7
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Tarihte bugün 23 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 23 Ekim'de ne oldu?
﻿Tarihte bugün 23 Ekim'de ne oldu?
﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 4 yaralı
﻿Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak
﻿Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak
﻿Manisa Turgutlu Belediyesi 14 işçi alacak
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.