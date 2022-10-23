Bu besinler dik durmayı sağlıyor

Dik durmayı kim istemez. Tabii ki herkes. Ancak bu günlük yaşantıda ve düzensiz beslenme nedeniyle mümkün olmuyor. Ancak bazı besin maddeleri var ki bunun önüne geçiyor.

Omurgadaki kemikler, kaslar ve diğer yapılar, vücudu destekleyecek ve diğer işlevlerini yerine getirebilecek kadar güçlü olmaları için doğru bir beslenme sistemine ihtiyaç duyuyor.

Genel kemik sağlığını destekleyen gıdaları seçmek, sağlıklı bir omurgayı da desteklemeye yarıyor.

Sağlıklı kemikler için ilk besin grubu kalsiyum içeren gıdalar. Kalsiyumun yeterli miktarda alınmadığında, vücut kandaki kalsiyum dengesini sağlamak için kemiklerdeki kalsiyumu kullanıyor. Kalsiyum gereklidir fakat tek başına yeterli değil. Kalsiyumun diğer mineraller ve vitaminlerle birlikte alınmasıyla oluşan sinerjik etki, kemik kalitesini artırmada daha etkili oluyor

Kemik sağlığı için kalsiyum alımı kadar emilimi de önem taşıyor. Besinlerle alınan kalsiyumun ancak yüzde 50’si emiliyor. Kalsiyum ve fosfor birlikte çalışan önemli iki mineral, fosfor ile kalsiyum birbirlerine eşit miktarda alındığında emilimleri artıyor.

Protein ve gerekli minerallerin yeterince alınabilmesi için ise et ve süt ürünlerinin düzenli alınması gerekiyor. Bunlar vücuttaki kafein, aşırı alkol, sigara, obezite ve tuz, idrarla kalsiyum atılımını artırıyor.

A VİTAMİNİ

Kemik gelişimine ve büyümesine katkısı oldukça fazla. A vitamini yönünden zengin besinler; turuncu renkli besinler, süt, yumurta, balık, karaciğer, brokoli, kivi, erik ve incir.

KALSİYUM

Kemikler için lokomotif. Kalsiyum içeren besinler; süt ve süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller.

MAGNEZYUM

Kemik gelişimine katkı sağlıyor. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, rafine edilmemiş tahıl taneleri ve koyu yeşil Yapraklı sebzeler önemli magnezyum kaynağı.

D VİTAMİNİ

Kemik sağlığı için önemli; balık yağı, süt ve süt ürünleri, morina balığı yağı, sardalye, uskumru, somon, ton balığı, yumurta sarısı, tereyağı, yulaf ezmesi gibi besinlerde D vitamini bakımından zengin.

K VİTAMİNİ

Kemik dostudu; yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, bürüksel lahanası, maydanoz, şalgam, pancar yaprağı, bamya, marul, brokoli, kuşkonmaz, tahıllar, tereyağı, peynir, yumurta, karaciğer, soya fasulyesi, yeşil çay, kivi, yaban mersini, kuru erik, havuç K vitamini içeren besinler arasında.

ÇİNKO

Sağlıklı kemik gelişimi için gerekli. Çinko içeren besinler deniz ürünleri, kırmızı et, mantar, ceviz, badem, fındık, fasulye, bulgur ve bezelye olarak sıralanabilir.

POTASYUM

Kemikler için gerekli. Günlük tüketilmesi gereken potasyum miktarı 3,5 gramdır. Potasyumdan zengin besinler; koyu yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu patates, kuru kayısı, sakız ve somon balığı, yoğurt, avokado.