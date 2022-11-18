Boğaz kuruluğuna iyi gelen doğal yöntemler

tv100’de yer alan habere göre; Boğaz kuruluğunun aslında en basit sebebi yanlış nefes alımı olduğu biliniyor. Nefes, burundan alınıp ağızdan verilmesi gerektiği bildirildi. Bu sayede solunum yolları nemlenir ve kuruluk önleneceği biliniyor. Ancak grip, nezle ve diğer solunum yolu hastalıklarında burnun tıkanması sebebiyle ağız yoluyla nefes alınır, bu durumda boğa kuruluğu yaşanacağı vurgulandı. Bununla beraber kişilerin kullandığı ilaçlar ya da yaşadığı kronik rahatsızlıklar sebebiyle de boğaz kuruluğu yaşanabilir. Günlük hayatta pek çok kişinin başına gelebilecek boğaz kuruluğu, alınacak birkaç basit önlemle tedavi edilebilir. Aşırı sigara ve alkol tüketen, beslenmesine dikkat etmeyen ve ağız sağlığına özen göstermeyen kişilerde daha çok görülen boğaz kuruluğu, başka bir hastalıktan kaynaklı değilse alışkanlıkların değiştirilmesiyle ortadan kalkacak basit bir rahatsızlıktır.

BOĞAZ KURULUĞUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Çok fazla katı gıdalar tüketmek, mevsiminde meyve ve sebze yememek, yeteri miktarda su içmemek boğazda kuruluğa neden olabilir. İlk ve temel nedeni doğru nefes alıp verilmemesidir. Yaşanan boğaz kuruluğu aynı zamanda az su içme alışkanlığından dolayı da olabilir. Kanser, reflü gibi rahatsızlıklardan da kaynaklı görülebilen boğaz kuruluğu kişilerin kemoterapi, ışın tedavisi gören hastalarda da sıkça rastlanır. Birçok rahatsızlıkta olduğu gibi ağız kuruluğunun nedenleri arasında sağlıksız ve dengesiz beslenme gelir.

Boğazın kurumasına sebep olan bazı hastalıklar da şu şekilde:

- Faranjit

- Reflü

- Grip ve soğuk algınlığı

- Mevsimsel alerji, baharda polenler, hayvan tüyü, çeşitli meyve ve sebze gibi

BOĞAZ KURULUĞUNU GİDERMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Boğaz kuruluğu için tedaviye başlanmadan önce temel nedenin belirlenmesi ve ona göre bir tedavi yöntemi izlenmesi gerekir. Eğer alerji kaynaklı bir boğaz kuruluğu söz konusu ise farklı bir tedavi, reflü ve faranjit için farklı bir tedavi uygulanması gerekir. Ancak boğaz kuruluğu yanlış nefes alıp verme ve sağlıksız beslenmeden dolayı görülüyorsa çok basit yöntemlerle tedavi edilebilir.

- Günlük su miktarını en az 2 litreye çıkarmak,

- Mevsiminde taze meyve sebze tüketmek,

- Abur cubur gibi sağlıksız besinlerden mümkün olduğunca uzak durmak,

- En önemlisi de nefesi burundan alıp ağızdan vermek gerekir.

Eğer ağızdan nefes alıp verilmeye devam edilirse boğazların nemlenmesine engel olurken kurumasına ve devamında da kişiyi rahatsız eden kuru öksürüğe neden olur. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bir haftadan uzun süren boğaz kuruluğu, alınan önlemlere rağmen geçmiyorsa muhakkak doktora danışılması tavsiye edilmektedir.

BOĞAZ KURULUĞUNA İYİ GELEN ALIŞKANLIKLAR

Doğru nefes almayı alışkanlık haline getirdikten sonra günlük yeteri miktarda su içilmesi, ağız ve diş sağlığı için her gün düzenli olarak diş ve ağız bakımının yapılması, abur cuburların bırakılmasının yanı sıra sigara ve alkol tüketiminin de en az indirilmesi gerekmektedir. Bunların dışında en önemli unsur ise mevsiminde taze meyve sebzelerin bol bol tüketmek de gerekmektedir.

Boğaz kuruluğuna iyi gelen şeyler:

- Salep içmek

Aynı zamanda boğaz kuruluğu yaşandığı zaman, çok konuşmayarak boğazların dinlenmesini sağlamak boğazdaki kuruluğun geçmesine yardımcı olan önemli tedbirlerden biridir. Bu noktaların alışkanlık haline getirilmesi, çok kısa sürede boğaz kuruluğunun geçmesini sağlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken şey ise ağrının uzun sürede geçmemesi durumunda bir doktora danışılması gerekmektedir - Her sabah ılık su içerek boğazları yumuşatmak

- Çok kaynar olmayan ıhlamur çayı içmek

- Grip ve soğuk algınlığı gibi nedenlerden dolayı görülen boğaz kuruluğu için bol miktarda C vitamini zengini olan portakal ve limon tüketilmesi tavsiye edilmektedir

- Tuzlu su ile gargara yapılması, boğazın daha nemli kalmasını sağladığı gibi kan akışını da hızlandırmaktadır. Gargara yapılan suyun içilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir

- Ilık ballı su ya da ılık ballı süt içmek