Murat Boz yatak odası sırrını açıkladı! İtirafı herkesin ağzını açık bıraktı

"Genç kızların sevgilisi" olarak adlandırılan şarkıcı Murat Boz, Melis İşiten'in sunduğu 'Melis İşiten ile Zaten Şov' programına konuk oldu. Boz, kendi hayatıyla ilgili birçok konuya yanıt verdi.

Ünlü şarkıcının, cinsellikle ilgili itirafı ise gündeme oturdu. Program sunucusu İşiten'in "Halı sahada ve sekste on numarayım" sorusuna Boz, utangaç tavırlar sergileyerek cevap verdi.

"HER ZAMAN ON NUMARA DEĞİLİM"

Boz, ''Cinsel ilişkide her zaman on numara değilim. Halı sahada da her zaman on numara değilim. Ama iyi olmak için çaba sarf ederim'' diye konuştu.

Murat Boz'un bu cevabı sosyal medyada gündeme oturdu.