Bu bilgisayar hem katlanıyor hem de ekranı yok. Dünyada sadece 200 tane var

Çinli teknoloji şirketleri her geçen gün yeni teknolojik ürünler ile hem teknoloji camiasına yeni modeller katıyor hem de teknoloji dünyasında adeta çığır açıp çığır kapatmaya devam ediyor.

Çinli bir teknoloji şirketi olan Linglong’un bu defa ürettiği cihaz akıllara durgunluk verecek cinsten oldu. Linglong’un ürettiği bu yeni cihaz sayesinde bundan sonra bilgisayarlarınızı cebinizde taşıyacaksınız. Telefonların ceplerimize girmesi ile değişen bilişim dünyasını bu defa Çiinliler alt üst edeceğe benziyor.

Linglong şirketi dizüstü bilgisayarlardan ve hatta notebooklardan da küçük bir cihaz geliştirdi. Görünümünde sadece klavye olan bu cihaz aslında içinde ram ve anakart barındıran, bununla beraber klavyesinde gezinme alanı barındıran bir cihaz üretti. Bu cihaz tıpkı bir cep telefonu gibi katlanabiliyor ve cebinize koyarak her daim sizinle beraber olabiliyor.

Bu bilgisayarı diğer bilgisayarlardan ayıran en büyük özellik bir ekranının olmaması.

PEKİ NASIL KULLANILIYOR?

Bu bilgisayarı diğer bilgisayarlardan ayıran en büyük özelliğin bir ekranı olmaması olarak belirtildi ancak ekransız bir bilgisayar kullanılamayacağı da herkes tarafından bilinen bir gerçek. Şirket bu yüzden, yeni bilgisayarını kullanmak için bir monitör, ekran, tablet veya VR gözlüğün kullanılmasının şart olduğunu ifade ediyor.

Ekransız ve katlanabilir bilgisayar denince akla ilk gelen projeksiyon mantığının bu cihazda olmaması bazı teknoloji severleri üzse de durum bu şekilde.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ NELER?

Cihaz her ne kadar ekrandan yoksun ve katlanabilir olsa da içeriği aslında hayli güçlü. İşlemci noktasında AMD Ryzen 7 8840U kullanan bu mini bilgisayar 16/32 GB ram ve 1TB’a kadar çıkabilen depolama seçenekleri ile mevcut. Wi-Fi teknolojisinin en gelişmiş modeli Wi-Fi 6E teknolojisini kullanan cihazda 16 bin mAh batarya mevcut.

Bu da 10 saate kadar ofis ve 6 saate kadar kesintisiz film izleme olanağını beraberinde getiriyor.

Şu ana kadar sadece 200 adet üretilen bu bilgisayarın test aşamasında olduğu ve gelen geri bildirimlere göre seri üretime geçilip geçilmeyeceği düşünülüyor.

FİYATI NE KADAR?

Ekranı olmayan ve katlanabilen bu mini mi mini bilgisayarın başlangıç fiyatının 412-495 dolar arasında olacağı öngörülüyor.