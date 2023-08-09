Bu cihazı kullananlar dikkat! Verileriniz tehlike altında

Macbook kullanıcılarının verilerinin tehlike altında olduğu ifade edildi. Yapay zeka ile eğitilen bir modelin, klavye seslerinden yararlanarak verileri çaldığı ortaya çıktı.

Bu cihazı kullananlar dikkat! Verileriniz tehlike altında

Macbook kullanıcılarının şifre yazarken genellikle ekranlarını veya klavyelerini gizlediklerini ancak klavyelerinin sesini gizlemek için genellikle hiçbir şey yapmadıkları bir araştırma sonucunda ortaya çıktı.

Yapay zekanın hassas e-postalar veya belgeler de dahil olmak üzere bilgisayarda yazılmış olan hemen her şeyi doğru bir şekilde tespit edebildiği ifade edildi. Makaleye göre, yapay zeka yakındaki bir telefon tarafından kaydedilen tuş vuruşlarıyla eğitildiğinde yüzde 95 doğruluk oranına ulaştı. Kayıt işlemi Zoom görüşmesi tarafında yapıldığında ise modelin doğruluğu yüzde 93 oldu.

APPLE CİHAZLARLA TEST EDİLDİ

Araştırmanın sonuçlarına göre yapay zeka çoğu durumda mükemmel bir şekilde yazılanı belirleyemiyor ancak genellikle yaptığı hata, bir tuş vuruşunu kaçırmayı veya yanlış algılamayı içeriyordu. Bu küçük yanılgı bilgisayar korsanlarının işini ciddi oranda kolaylaştırmaya yetebilir.

Yapay zekanın çalışması için öncelikle eğitilmesi gerekiyor. Üstelik eğitim de yeterli değil, aynı zamanda saldırganın hedefin klavyesinde tuş vuruş seslerini en azından temiz bir şekilde kaydetmesi gerekiyor. İlgili çalışmada yapay zeka bir MacBook Pro ve iPhone 13 mini kullanılarak eğitildi. Araştırmacılar daha sonra bilgisayarda her bir tuşa 25 kez bastı ve yaklaşık 15 santim uzaklıktaki telefonla bu sesleri kaydetti.

Kullanıcıların kendini korumak için ise hassas bilgileri yazarken yazma sitilini değiştirmek veya arka plan gürültüsü oluşturmak gerekiyor.

y.png

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ahmet Çakar, 'Galatasaray'ın annesinin ligi' diyerek açıkladı Spor
Ahmet Çakar, 'Galatasaray'ın annesinin ligi' diyerek açıkladı
Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi
Burası Akbelen... Allahınız olsa bunu yapmazdınız Güncel
Burası Akbelen... Allahınız olsa bunu yapmazdınız
Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti Güncel
Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı Magazin
Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı
İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı Güncel
İstanbul dahil birçok ilde denize girişler yasaklandı
Şenol Güneş yüzünden Al Nassr Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet edebilir Spor
Şenol Güneş yüzünden Al Nassr Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet edebilir