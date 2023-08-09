Bu cihazı kullananlar dikkat! Verileriniz tehlike altında

Macbook kullanıcılarının şifre yazarken genellikle ekranlarını veya klavyelerini gizlediklerini ancak klavyelerinin sesini gizlemek için genellikle hiçbir şey yapmadıkları bir araştırma sonucunda ortaya çıktı.

Yapay zekanın hassas e-postalar veya belgeler de dahil olmak üzere bilgisayarda yazılmış olan hemen her şeyi doğru bir şekilde tespit edebildiği ifade edildi. Makaleye göre, yapay zeka yakındaki bir telefon tarafından kaydedilen tuş vuruşlarıyla eğitildiğinde yüzde 95 doğruluk oranına ulaştı. Kayıt işlemi Zoom görüşmesi tarafında yapıldığında ise modelin doğruluğu yüzde 93 oldu.

APPLE CİHAZLARLA TEST EDİLDİ

Araştırmanın sonuçlarına göre yapay zeka çoğu durumda mükemmel bir şekilde yazılanı belirleyemiyor ancak genellikle yaptığı hata, bir tuş vuruşunu kaçırmayı veya yanlış algılamayı içeriyordu. Bu küçük yanılgı bilgisayar korsanlarının işini ciddi oranda kolaylaştırmaya yetebilir.

Yapay zekanın çalışması için öncelikle eğitilmesi gerekiyor. Üstelik eğitim de yeterli değil, aynı zamanda saldırganın hedefin klavyesinde tuş vuruş seslerini en azından temiz bir şekilde kaydetmesi gerekiyor. İlgili çalışmada yapay zeka bir MacBook Pro ve iPhone 13 mini kullanılarak eğitildi. Araştırmacılar daha sonra bilgisayarda her bir tuşa 25 kez bastı ve yaklaşık 15 santim uzaklıktaki telefonla bu sesleri kaydetti.

Kullanıcıların kendini korumak için ise hassas bilgileri yazarken yazma sitilini değiştirmek veya arka plan gürültüsü oluşturmak gerekiyor.