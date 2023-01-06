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Bu çocuklar varsa umut da vardır. Yobazların korktuğu fotoğraf

Kağıt toplayıcısı bir çocuğun çöpten bulduğu tahmin edilen Atatürk portresini alarak gururla poz vermesi, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Fotoğrafı görenler, “İşte yobazların korktuğu fotoğraf.” dedi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 14:31
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Bu çocuklar varsa umut da vardır

Bu çocuklar varsa umut da vardır. Yobazların korktuğu fotoğraf
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Mustafa Kemal Atatürk sevgisini özetleyen en güzel fotoğraflardan bir tanesi Instagram’da paylaşıldı.

“ataturkcu1birey” adlı kullanıcının paylaştığı fotoğrafta kağıt toplayıcısı çocuk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir portreyi elinde tutuyor.
Çöp konteynırın önünde gururla poz veren çocuğun fotoğrafına yüzlerce beğeni geldi.

Her defasında bu milletin gönlünden Atatürk sevgisini silmeye çalışanlara karşı umut olan fotoğrafı görenler, “Bu poz yobazları korkutacak cinsten.” demekten kendilerini alamadı.


 

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VİPER
6.01.2023 15:24
YÜREĞİ YAŞINDA BÜYÜK ÇOCUK SELAM OLSUN SANA  
 
asuman 1789
6.01.2023 14:48
Oy ben sana kurban olurum paşam yolun bahtın açık olsun 🥇 güzel yüreğine hüzün değmesin  
 
Anti-natalist
6.01.2023 14:48
Neden çöpten kağıt topluyor? Annesi ve babası ne yapıyor? Çöpten kağıt toplasın diye mi dünyaya getirdiler? Güney Afrikalı felsefe profesörü ne diyor? KEŞKE HİÇ OLMASAYDIK, VAR OLMANIN KÖTÜLÜĞÜ.  
 
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