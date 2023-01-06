Bu çocuklar varsa umut da vardır. Yobazların korktuğu fotoğraf

Mustafa Kemal Atatürk sevgisini özetleyen en güzel fotoğraflardan bir tanesi Instagram’da paylaşıldı.



“ataturkcu1birey” adlı kullanıcının paylaştığı fotoğrafta kağıt toplayıcısı çocuk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir portreyi elinde tutuyor.

Çöp konteynırın önünde gururla poz veren çocuğun fotoğrafına yüzlerce beğeni geldi.



Her defasında bu milletin gönlünden Atatürk sevgisini silmeye çalışanlara karşı umut olan fotoğrafı görenler, “Bu poz yobazları korkutacak cinsten.” demekten kendilerini alamadı.





