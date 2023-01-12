İşte Atatürk’ün binlerce kişilik koruma ordusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyükçekmece sahilinde halkla iç içe oturup sohbet ettiği fotoğraf karesi sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Bahse konu fotoğraf koruma ordusu ve yüzlerce araçlık konvoylar ile dolaşan politikacılara atıfta bulunularak “Atatürk 3 bin tane korumasıyla çay içerken” notuyla paylaşıldı.

“BÜYÜK, ÇOK BÜYÜKSÜN ATATÜRK”

Öte yandan duayen gazeteci Uğur Dündar da aynı fotoğrafı Mayıs 2021’de sosyal medya hesabından şu notla paylaşmıştı:

“Şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız?

Mekân belli değil ama büyük ihtimalle bir liman kahvesi...

Paltosu omzunda, çevresinde ne el pençe divan duran var, ne de koruma ordusu!..

O, kahvesini bitirmiş, yanındakilerle sohbet ediyor...

Büyük, çok büyüksün Atatürk...”