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İşte Atatürk’ün binlerce kişilik koruma ordusu

Koruma ordusuyla dolaşan ve halkla arasına duvar örerek ulaşılmaz hale gelen politikacılara en güzel cevap sosyal medyada paylaşılan Atatürk fotoğrafıyla geldi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 21:22
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İşte Atatürk’ün binlerce kişilik koruma ordusu

İşte Atatürk’ün binlerce kişilik koruma ordusu
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyükçekmece sahilinde halkla iç içe oturup sohbet ettiği fotoğraf karesi sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi. Bahse konu fotoğraf koruma ordusu ve yüzlerce araçlık konvoylar ile dolaşan politikacılara atıfta bulunularak “Atatürk 3 bin tane korumasıyla çay içerken” notuyla paylaşıldı.

“BÜYÜK, ÇOK BÜYÜKSÜN ATATÜRK”

Öte yandan duayen gazeteci Uğur Dündar da aynı fotoğrafı Mayıs 2021’de sosyal medya hesabından şu notla paylaşmıştı:

“Şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız?

Mekân belli değil ama büyük ihtimalle bir liman kahvesi...

Paltosu omzunda, çevresinde ne el pençe divan duran var, ne de koruma ordusu!..

O, kahvesini bitirmiş, yanındakilerle sohbet ediyor...

Büyük, çok büyüksün Atatürk...”

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Kemal ayan
12.01.2023 21:58
Hep halkın içinde hep olduğu gibi yaşamış. Halk plajında mayolu fotoğrafı da var salıncakta çocuklar gibi sallanırken de raki içerken de dans ederken de. Simdikilerden birinde aynı dürüstlüğü görebili  
 
Msc
12.01.2023 21:53
Büyüksün çok büyüksün koca insan.Yüreğimizde sin.  
 
Hamit Seki
12.01.2023 21:52
Bulunduğu mekanı aydınlatan, halkına sığınan ve ondan güçlenen Peygamberimizden sonra örnek alınacak insanın ta kendisi.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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