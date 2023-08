Bu da bizim faaliyet raporumuz -2

Sosyal çürümenin durdurulması ve millî varlığın sağlıklı devamı için bu türden düzenlere çomak sokmaktan korkmamalıyız… Kimlerin menfaat dişlileri kırılacaksa varsın kırılsın… Rahmetli Dündar Taşer'in dediği gibi: "Dünya barışını dünya nimetlerini paylaşanlar düşünsün…"

Kaybedecek çok şeyi olanlar korksun… Cesur olup, "Eceli gelmeyene ok değmez" sözünün sahibi Yusuf Has Hacib'e kulak vermek yeter!.. 19 Ağustos 2021

***

Yılgınlığa düşülmesin yine de... Artık bu vazgeçilmez bir mücadele... Zorluklara göğüs gererek, "hakkı titizlikle ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun" emrine şartsız teslim olanlarla, terazi tutan gözü bağlı kadına musallat olanların mücadelesi…

Israrlı olacağız... 'Kâr damarları'nın 'ar damarları'na sonsuza dek galebe çalmaması adına... 6 Eylül 2021

***

Bazen kazandığınızı zannederken kaybedersiniz, bazen de kaybettiğinizi düşünürken kazanırsınız… Skor tabelası, plakalarınızın rengine, koltuklarınızın cinsine, makam odalarınızın kapısındaki ünvanın büyüklüğüne veya özlük haklarınıza göreyse mesele yok!.. Ama insanî değerlere göre 'hükmen mağlup' iseniz işte o zaman kötü… 9 Aralık 2021

***

Utangaçlar, utanacak bir şey olduğunda zaten içine kapanırlar, kendilerini çevreden soyutlamaya çalışırlar... Ya utanmazlar? Onlar takım oyununu severler... 'Uzayan kol bizden olsun' felsefesine bayılırlar, gücün 'birlikte hareket'ten kaynaklandığını, en küçük bir dağılmada başlarına ne geleceğini iyi bilirler... Koku alma yetenekleri son derece gelişkin olduğu için tehlikeyi önceden sezerler... Bu yüzden utanmazlık, sadece sıradan bir özellik değil, bir bilim dalı, bir felsefe, bir hayat tarzı... 8 Ocak 2022

***

Keşke dünyanın her yerinde Serpicolar çok olsa… Yalnızlıkları göze alarak, karanlıkları yarmaya çalışıp, suçun, kirin, pasın üzerine gün ışığı düşürüp ifşa etseler… Kimse kimsenin, emeğini, alın terini, hikâyesini, ideallerini, hayallerini kirletemese…

Bir milliyetçi olarak özlemimdir… Keşke her milliyetçi, her vatansever, şerefine düşkün her insan, birer Serpico olsa… Yeryüzünü ve ülkesini, hukuksuzluklardan, haram havuzlarından, çetelerden, milletleri soyan organizasyonlardan kurtarmaya yeminli idealist olsa…

Harama, hırsızlığa ve yolsuzluğa kutsal gerekçeler giydirilip meşru hale getirilen düzenlere, gücünün yettiği her yerde çomak sokacak kararlılığa bürünse… Daha adil bir dünyanın ve daha adil bir ülkenin, fedaisi kesilse… Dünya da güzelleşir, ülkemiz de… 17 Ocak 2022

***

'Kimsenin kimseyi tanımayacağı, herkesin birbirinden kaçacağı' o dehşetli ahiret gününe benzer 'dünyevî adalet günü' geldiğinde, "Ben satıcı değildim, içiciydim" savunması kimseyi kurtaramayacak… Gelmiş geçmiş bütün haramîler gibi birbirini satmalar da çare olmayacak… Çünkü güçten düşmüş olacakları için hiçbiri beş para etmeyecek… 31 Ocak 2022

***

Yağma düzenlerinde mideden önce beyin haramla doluyor… Beynin helalleştirdiğine mide sadece 'aracılık' etmiş oluyor… "Başkaları yaparken iyiydi, şimdi sıra bizde" düşüncesiyle beyin helalleştirdikten sonra mideye sadece sindirim görevi düşüyor… 30 Nisan 2022

***

Makamlar nedir ki? Yeryüzündeki hangi makam, ‘haksızlık karşısında susmayanlar’ın makamından üstün olabilmiş? 'Hasmının bile saygı duyacağı bir mücadele insanı' olabilmekten daha büyük hazzı, insana hangi galibiyet tattırabilir? 18 Nisan 2022