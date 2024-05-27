Bu donanımı olmayan araçların satışı yasaklanacak. Tarih verildi

Türkiye otomotiv pazarında son günlerde birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirimli kampanyalarını ardı ardına duyururken 2. el piyasasında da fiyatlarda dengelenme sürecine girdi.

Sektörü yakından takip eden Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler sonucu 2. el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturmaya başladı. Otomotivin yatırım aracı olarak görülmesinden vazgeçilmeye başlaması ile birlikte gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı.

ERTEMEL ARAÇ ALACAKLARI UYARDI

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel yıl sonuna kadar bu kampanyalar devam edeceğini söyleyerek şu anda satış adetlerinin istenilen düzeyde olmadığını söyledi. Bu nedenle her marka, modelde satış stratejileri geliştirildiğini belirten Ertemel, faizin yüksek olmasının, şu anda krediye erişimin zor olmasının otomotiv sektörü zorlayan faktörler olduğunu söyledi.

OTOMOTİVDE 7 TEMMUZ TELAŞI

Hayrettin Ertemel, AB'nin Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz tarihinden itibaren satışına izin vermeyeceği haberlerinin Türkiye'de de yakından takip edildiğini söyledi.

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, bu nedenle bayilerin ve distribütörlerin ellerindeki bu araçları bir an önce eriterek bu riskten kurtulmak istediğini vurguladı.

Bu nedenle kampanyaların arttığına dikkat çeken Ertemel, eğer ellerindeki bu araçları satamazlarsa bayilerin onları belki kendilerine faturalayıp kiralama yöntemine başvurabileceklerini, 6 ay-6 bin kilometre şartı oluştuktan sonra satmayı düşünebileceklerini söyledi.

Hayrettin Ertemel, Türkiye otomotiv pazarında 2024 sonuna kadar 900-950 bin adetlik satış hacmi beklediklerini ifade etti.

YÜZDE 20'YE VARAN İNDİRİM ORANI

2023 yılının 2. yarısından sonra yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni ekonomi programının da fiyatların dengede kalmasına destek veriyor.

Çoğu otomotiv markası sıfır otomobilde kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara ağırlık vermeye başladı. Bazı bayilerin ise liste fiyatının da altında satış yaptığı, yapılan kampanyalar ile indirim uygulanarak fiyatlar yüzde 20 oranında aşağı çekiliyor.