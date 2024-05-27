İhbar ikramiyesi nasıl alınır. Bunları yapan parayı cebine koyacak

Vatandaşların hangi konularda ihbarda bulunacağı da listelenmişti.
Gelir İdaresi Başkanlığı
Düşük KDV oranı uygulaması ihbarlarını
IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep ihbarlarını
Fiş/fatura verilmemesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması ihbarlarını
Mükellefiyet kaydının olmaması ihbarlarını
Sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması ihbarlarını
Personel ücretinin elden ödenmesi ihbarlarını
Kira gelirinin beyan edilmemesi ihbarlarını
Tapu harcının eksik ödenmesi ihbarları
Kaçak ürün satışının yapılması ihbarlarını kabul edecek.