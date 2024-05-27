İstanbul’un havasını 420 TL’ye satıyorlar

Düzenleme: Ramazan Süzen
İstanbul’un havasını 420 TL’ye satıyorlar

Turistler son zamanlarda Türkiye’deki fiyatların pahalılığından şikayetçi olurken, hediyelik eşya almak isteyenler bunu da gördü. ‘İstanbul’un havası’ 12 euro yani 420 liraya satışa sunuldu.

Bir yere seyahat edildiğinde hediyelik eşya almak adettendir fakat İstanbul’da satılan o hediyelik eşyayı gören, hatta fiyatını duyanlar ‘yok artık’ dedi. Turistler için hazırlanan şişelerde 12 euro yani güncel kur ile 420 TL’ye ‘İstanbul havası’ satılmaya başlandı.

Ekol TV Muhabiri Mahmut Keşan, Zeliha Saraç ile Gündem programında ilginç hediyelik eşyadan bahsetti. ‘Ben sordum, hediyelik eşya diye satılıyor” diyen Keşan, bunun bir kandırmaca olduğunu söyledi.

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İSTANBUL’UN HAVASI KAPIŞ KAPIŞ

Satıcıya ‘içerisinde nasıl bir koku’ olduğunu da sorduğunu aktaran Keşan, “İçerisinde lale kokusu olabilir, deniz kokusu olabilir” diye bir cevap beklerken, aldığı karşılığı şaşkınlıkla şu şekilde anlattı:
‘Yok, boş şişe bu. Bunun amacı hediyelik, böyle bir çalışma yaptık’ denildiğini ifade etti.

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Boş şişe için talep de olduğunu söyleyen muhabir, “Satılıyor da. Hatta şöyle bir espri de var. İçinde ne havası var? Deniz mi, orman mı, hangi ilçenin havası?” dedi.

FARKLI BİR TİCARET
Zeliha Saraç ise, bu fikri ‘çok parlak’ olarak açıklarken, kinayeli bir açıklama yaptı. Saraç, “Bence biz İstanbul’un denizini satalım. Bari içinde dolu bir şey olur. Denize gidelim, Ordu’ya gidelim. Oradan alalım, İstanbul denizi diye satalım. Enteresan gerçekten. Biz ekonominin nelerini konuşuyoruz. Ama bir taraftan insanlar çok ilginç bir şekilde yolunu buluyorlar. 12 euro ve satılıyor bu” değerlendirmesinde bulundu.

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