Bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir

Araştırmacı yazar İbrahim Okur yeni kitabı “Judeo - Hristiyan Fundamentalizmi”nde, terör örgütleri listesinde adı yazmayan ama listedekilerden kat kat fazla terör estirebilen vandal gücü deşifre ediyor. İbrahim Okur’un mercek altına aldığı bu örgüt diğerlerine göre kat kat güçlüdür ve tahrip gücü çok yüksektir. Çünkü aynı zamanda hem silah endüstrisini hem sermayeyi hem de medyayı kontrol ediyor. Hepsinden önemlisi bu örgüt arsız bir yalancı. Çünkü dünya kamuoyunun doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırmasını engellemek için ne mümkünse yapıyor. Dünyada gelişen olaylara farklı bir bakış açısı getiren kitaptaki konu başlıklarından bazıları şöyle:

• Fırat ırmağı Tevrat’a nasıl sokuşturuldu?

• Arkeoloji Yahudi iddialarını yalanlıyor.

• Seçilmiş halk kuruntusu nereden kaynaklanıyor?

• Başka kavimlere zalim davranmak emri nereden geliyor?

• İsrail lobisi ABD'yi resmen güdüyor.

•Hamas İsrail tarafından sahneye nasıl sürüldü?

• Protestanlığı Yahudi şirketine dönüştürenler Evanjelizm ve Siyonist Hristiyanlık

•Yalan makinası Tevrat ve Vadedilmiş Topraklar masalı

•Kitab-ı mukaddes'in yazarları kimler?

•Hobbes ve Spinoza Tevrat’taki yalanları nasıl dile getirdi?

•Tevrat'taki son kitap tesniye kitabı siyonizmin sermayesidir.

•Musa'dan sonraki ikinci yasa koyucu dedikleri Ezra kimdir?

•Hahamların Yahudiler üzerinde kurduğu sömürge düzeni

•Siyonistler etnik temizlik planladı ve uyguluyor

• Siyonistlerin dünyanın gözü önündeki terör eylemleri

• Helen-Hristiyan kültürü nasıl biçimlendi?

*Papalık sahte evrak düzenleye düzenleye nasil yapılandı?

• Papalığın yüz kızartıcı gelir yöntemleri

• Fundamentalizm örneği olarak kalvinizim

•Martin Luther Türk düşmanlığını nasıl tırmandırdı?

•Tek dünya devleti projesinin borazanı olan moonculuk

• Diyalog olmayan diyalog nasıl bir oyun?

•Nuhilik, Arusilik, Bahailik, Kadıyanilik vs nasıl sivrildi?

Okursoy Kitapları - Tel:(0532) 584 54 04

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Türkçemizin güzellikleri

Cumhuriyetimizin 100. yılında medyada kullanılan terim ve kavramları ortaya koyan bu çalışma; TRT’nin Emekli Başspikeri, Diksiyon ve Nefes Eğitmeni Şener Mete’nin spikerlikle başlayan ve eğitim dâhil yayıncılığın birçok alanında yaptığı görevlerde 42 yıl içinde edindiği bilgilerin çoğunun alfabetik dizin biçiminde bir araya getirilmiş sonucudur. Yayına çıkan ya da bir yayının çeşitli noktalarında görev alan kişilerin yaptıkları işler ve yayıncılık mesleğinde kullandıkları birçok terimin doğru telaffuz biçimlerinin yer aldığı bu çalışma, tanımların ötesinde mesleki bilgileri de yansıtmaktadır. Ayrıca Türkçenin genel yapısı, Türk dilleri, Türkçe konuşan ülkeler, tarihte iz bırakmış sözlükler, dilimizdeki eş sesli ve eş anlamlı sözcüklerin anlam ve telaffuzları da diğer maddeler gibi sıralanmıştır.

İletişim, etkileşim, yayın, yayıncılık, gazete, radyo, televizyon, telefon, bilgisayar, sosyal medya ve yapay zekâ ile ilgili çok fazla terimi ve kavramı içeren bu kitapta; yazım kuralları, haber yapımı ve yazımı, program yapımı ve yazımı, röportaj teknikleri, anons biçimleri ve bunların yanı sıra kamera, kameramanlık ve kamera çekimlerinde kullanılan birçok kavramı da bulacaksınız.

Bunlar haricinde çalışmada nefes alma biçimleri, Türkçenin sesleri, birbiriyle karıştırılan kelimeler, vurgu, tonlama, ulama, metin değerlendirme, anonslar gibi mikrofona konuşanların bilmesi gereken birçok kavram; genel hitabet kuralları, sohbet ve konuşmanın diğer unsurlarının yanı sıra sosyal medya, mesajlaşma, telefonda konuşma kuralları da kitapta yer alan konulardandır.

Ötüken Neşriyat - Tel:(0212) 251 03 50