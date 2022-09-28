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  • Bu ekonomik koşullarda kararan tencerelerinizi sakın atmayın! Herkes evinde bulunan malzemelerle tencerelerini pırıl pır

Bu ekonomik koşullarda kararan tencerelerinizi sakın atmayın! Herkes evinde bulunan malzemelerle tencerelerini pırıl pırıl yapabilir

Yemek yaparken bazen tencereleri ocakta unuttuğumuz oluyor ya da yemeğin altını fazla açtığımızda tencerelerin altı yanıyor. Daha sonra bu tencereleri temizlemek pek kolay olmuyor. Her şeyin bir çözümü olduğu gibi yanan tencereleri temizlemenin de çözümü bulunuyor. Sizler için altı yanan tencere tavalarınızı nasıl temizleyip parlatabileceğinizi araştırdık. İşte detaylar...

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:29
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Bu ekonomik koşullarda kararan tencerelerinizi sakın atmayın! Herkes evinde bulunan malzemelerle tencerelerini pırıl pırıl yapabilir

Bu ekonomik koşullarda kararan tencerelerinizi sakın atmayın! Herkes evinde bulunan malzemelerle tencerelerini pırıl pırıl yapabilir
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Yemek yaparken bazen dalgınlıktan dolayı yemeği ocakta unuttuğumuz oluyor. Yemeği bir şekilde kurtarsak da tencerelerimiz yemekler kadar şanslı olmuyor. Sürekli yemek pişen tencerelerin altı da bir süre sonra yanıyor ya da kararıyor. Yanan veya kararan tencereleri temizlemesi de bir o kadar zor oluyor. İnatçı lekelerle savaşmak sandığınız kadar zor değil. Özellikle tencereleri o ilk günkü temiz ve parlak hâline getirmek için kimsenin bilmediği tencere temizleme ve parlatma tüyolarını paylaşıyoruz.

ALTI KARARAN TENCERELERİNİZİ İLK GÜNKÜ HÂLİNE DÖNDÜRMEK İÇİN EN ETKİLİ YÖNTEM

En etkili yöntemlerden biri olan limon karbonat karışımının karşısında inatçı lekelerin hiç şansı yok. Öncelikle yanmış tencerenizi ters çevirerek paslanmış yüzeyine bir miktar karbonat dökün. Daha sonra yarım limonu karbonatın üstünde sıkarak gezdirin. Yaptığınız karışım köpürmeye başlayabilir. Daha sonra bir tel yardımı ile lekenin üzerinden geçin ve ardından su ile durulayın. Uygulayacağınız bu basit ama etkili yöntem sayesinde tencerelerinizi ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz. Şimdi diğer etkili tencere patlatma yöntemine geçelim...

SIRADAKİ TEMİZLEME YÖNTEMİ İLE LEKELERİN HİÇ ŞANSI KALMAYACAK

Dış yüzeyi yanmış tencereleri temizlemek için bu yöntem ile parlamayan tencerelerin kalmayacağını düşünüyoruz. Öncelikle yanmış tencerenizden daha büyük bir tencereyi ocağa alıp yarısına kadar su ilave edin. Su eklediğiniz tencereye iki yemek kaşığı kadar karbonat ekleyip kaynayıncaya kadar ocakta tutun. Kaynayan suyun içine altı paslanmış tencereyi oturtun ve üç saat boyunca suda bekletin. Sıcak karbonatlı suda beklettiğiniz tencerenizde yanık ve pas lekelerinin yumuşadığını sizler de göreceksiniz. İnatçı yanık ve pas lekelerinden kurtulan tencerenizi sünger ile temizleyip su ile durulayarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Böylece tencereleriniz ilk günkü gibi olacak...

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