Görünüm durağan! S&P, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, (S&P)'dan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye indirirken, kredi notu görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Kuruluş yaptığı açıklamada gevşek para, maliye politikası düzenlemelerinin ve düşük net döviz rezerv seviyelerinin, finansal istikrar ve kamu maliyesi üzerindeki etkileriyle birlikte, Türk lirasının yenilenen oynaklığına ilişkin kırılganlığı beraberinde getirdiğini kaydetti.

S&P, en son Nisan başında yaptığı açıklama ile Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit etmiş ve ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya indirilmişti.