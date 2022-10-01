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Görünüm durağan! S&P, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye indirdiğini, kredi notu görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çevirdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 01:03
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S&P, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Görünüm durağan! S&P, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, (S&P)'dan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+"dan "B"ye indirirken, kredi notu görünümünü ise "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Kuruluş yaptığı açıklamada gevşek para, maliye politikası düzenlemelerinin ve düşük net döviz rezerv seviyelerinin, finansal istikrar ve kamu maliyesi üzerindeki etkileriyle birlikte, Türk lirasının yenilenen oynaklığına ilişkin kırılganlığı beraberinde getirdiğini kaydetti.

S&P, en son Nisan başında yaptığı açıklama ile Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit etmiş ve ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya indirilmişti.

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Hüseyin Korkmazoğlu
1.10.2022 01:12
Gerçekler, veriler ortada. Allah aşkına, hükümet neyin kafasını yaşıyor.  
 
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