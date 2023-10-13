Bu fotoğraf Gazze semalarında çekildi. Gökyüzünden bırakılıyor

AFP haber ajansından alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait dronelar Gazze semalarından Gazzel’lilerin üzerine bu defa broşür bıraktı.

Broşürlerde yer alan bilgilere göre, “Evlerinizi acilen boşaltın ve Vadi Gazze’nin güneyine gidin” yazılıyor.

Ayrıca broşürde güvenlik duvarına yaklaşmanın da ölüme maruz bırakılacağı yazıyor.

Gazze’nin kuzeyine yapılan bu uyarı hali hazırda tam 1.1 milyon sivili direk olarak ilgilendiriyor.

Uzmanlar ve bölgeden edinilen bilgilere göre İsrail ordusu Gazze’nin kuzey bölgesinde bir kara harekâtına hazırlık yapıyor.

BM’den yapılan açıklamaya göre ise 1.1 milyon insanın bir bölgeden başka bir bölgeye göçü ise olanaksız.