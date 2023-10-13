Putin İsrail'i açık açık uyardı

Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesine ilişkin sivil kayıplara dikkat çekerek tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdi.

Putin İsrail'i açık açık uyardı

Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri liderler zirvesinde İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değindi.

Milliyet’in haberine göre; Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığını, her iki tarafta da binlerce sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını kaydeden Putin, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda yaşamakta olduğu büyük çaplı trajedinin "ABD'nin Orta Doğu'daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucu" olduğunu dile getirdi.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara operasyonu hazırlama planlarını duyduklarını belirten Putin, "Yerleşim alanlarında ağır teçhizat kullanılması tüm taraflar için ciddi sonuçlar doğuracak karmaşık bir konudur. Yerleşim alanlarında teçhizat olmadan bu operasyonu gerçekleştirmek daha da zordur. En önemli şey, siviller arasındaki kayıpların kesinlikle kabul edilemez olmasıdır." ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLET FORMÜLÜ

Şimdi asıl meselenin kan dökülmesini durdurmak olduğunu vurgulayan Putin, ateşkesin sağlanması ve durumun istikrara kavuşması için kolektif çabalara ihtiyaç olduğunu söyledi. Rusya’nın yapıcı fikirli tüm ortaklarla koordinasyonu sağlamaya hazır olduğunun altını çizen Putin, "Filistin-İsrail ihtilafını müzakere yoluyla çözmenin alternatifi olmadığı inancından yola çıkıyoruz. Hedef, başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile barış ve güvenlik bir arada olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler iki devlet formülünün uygulanması olmalıdır." diye konuştu.

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