Gazzeliler güneye göç etmeye başladı. İsrail terk edin çağrısı yapmıştı

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere güneye geçme çağrısının ardından yüzlerce Gazzeli, güneye doğru göç etmeye başladı. Hamas ise Gazze sakinlerine evlerini terk etmemeleri çağrısında bulundu.

KAYNAK: İHA
Gazzeliler güneye göç etmeye başladı. İsrail terk edin çağrısı yapmıştı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde (Gazze şehrinde) yaşayan Filistinlilere güneye geçme çağrısında bulunmuştu.

İsrail’in bu açıklamasının ardından Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayanlar güneye doğru göç etmeye başladı.

Eşyalarını da yanına alan Gazzeliler sokaklara döküldü. Araçlarını alan Gazzeliler, yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. Araçlarıyla evlerini terk eden Gazze halkı, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Gazze halkının bir kısmının ise yürüyerek şeridin güney kısmına doğru hareket etmesi dikkat çekti. Kentten ayrılanların yanı sıra gidecek yeri olmayanlar ise bombardımana rağmen Gazze şehrinde kaldı.

BM AÇIKLAMA YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Gazze'deki BM yetkililerinin saat 23.00’te İsrail ordusu tarafından "Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki tüm nüfusun önümüzdeki 24 saat içinde Gazze Şeridi’nin güneyine taşınması gerektiği" konusunda bilgilendirildiğini duyurdu. Dujarric, "Bu yaklaşık 1,1 milyon kişiye tekabül ediyor" ifadesini kullandı. Dujarric, BM'nin "böyle bir hareketin yıkıcı sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu" söyledi.

İsrail’in Gazze sınırına asker ve tank sevk ederek kara harekatına hazırlandığı belirtiliyor.

"EVLERİNİZİ TERK ETMEYİN"

İsrail'in Gazze şehrinin tahliye edilmesi çağrısının ardından Hamas ise Gazze sakinlerine evlerini terk etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

MISIR, GAZZE SINIRINDA GÜVENLİĞİ ARTIRDI

Mısır ise İsrail'in açıklamasının ardından Gazze sınırındaki güvenliği artırma kararı aldı. Mısır güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Gazze sınırında yaşanabilecek güvelik ihlallerini önlemek için "benzeri görülmemiş önlemler" aldığı ifade edilerek, İsrail'in bölgeyi işgal etmesinin "ciddi bir hata" olacağı belirtildi.

SİNA YARIMADASI’NA GÖÇ ENDİŞESİ

Mısır hükümeti, 2 gün önce Gazze Şeridi'nden Sina Yarımadası'na kitlesel bir göçü önlemek için harekete geçtiklerini açıklamıştı. Mısırlı yetkililer, İsrail'e Filistinlilerin güneye kaçmasını önlemek için yerleşim bölgelerinden güvenli geçişlerini sağlamaları çağrısında bulunmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi Salı günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki gerilimin "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, Mısır'ın soruna bölgesel ve uluslararası ortaklarla müzakere yoluyla çözüm bulmaya çalıştığını söylemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 583’ü çocuk bin 799, yaralananların sayısı ise 7 bin 388’e yükseldi.

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