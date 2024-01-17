Bu haber 'Avrupa bizi kıskanıyor' diyenlere gelsin. Malatya halay ekibi haydi piste

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Euro bölgesinin aralık ayı verilerini yayımladı. Kasım ayında yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 2,9'a yükseldi. Enflasyon Eurostat'ın verilerine göre yıllık bazda yüzde 0,5 puan artış göstermiş oldu.

Bu rakam enflasyona alışık olmayan Avrupa'ya göre büyük bir yükseliş...Türkiye'de enflasyon aylık bazdaki artış, Euro bölgesinin yıllık artışında fazla... Anlayacağınız Türkiye'nin 64,77 olan Türkiye'nin enflasyonu Avrupanın enflasyonunu 22 katından fazla.

Eurostat'ın verilerine göre enflasyon rakamı piyasa beklentilerine uyumlu geldi. Avrupa Birliği'nde kasım ayı yüzde 3,1 olan enflasyon Aralık ayında yüzde 3,4'e çıktı. Rakamlara göre AB'de TÜFE, aralıkta yüzde 0,1 artmış oldu.

Euro Bölgesinde en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,74'le hizmet sektöründe gerçekleşti. Hizmetleri, gıda ve alkol ile tütün ürünleri izledi.

Ülke bazında bakıldığında en yüksek enflasyon Çekya'da gerçekleşti. Oradaki enflasyon yüzde 7,6 olarak kayıtlara geçti. Çekya'yı sırayla Romanya yüzde 7, Slovakya yüzde 6,6, Polonya yüzde 6,2, Avusturya yüzde 5,7, Macaristan yüzde 5,5, Hırvatistan yüzde 5,4, Bulgaristan yüzde 5, Fransa yüzde 4,1, Almanya yüzde 3,8 ve İspanya yüzde 3,3 olarak izledi.