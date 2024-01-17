Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü

Yılmaz Özdil, YouTube kanalından yaptığı yayında Seçil Erzan ve Fatih Terim Fonu olarak bilinen davayı değerlendirdi.

Milli futbolcuların tefeci gibi davrandığını ve davada görünmemek için masanın altına saklandığını dile getiren Özdil, “Kafasına böyle takke takıp umreye giden sonra da tefeci faizi kovalayan milli futbolcuları mahkemedeki bu kepazelik de görünmemek için masanın altına saklanmış vaziyette maçımız var filan deyip duruşmalara gelmiyorlar saklanmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'in açıklamaları şöyle:

"Bu arada tefeci faizi kovalayan milli futbolcularla birlikte böyle dolçevita yaşayan bilahare saadet zinciri kopunca aynı milli futbolcularla papaz olan bankacı Seçil Erzan var. Mahkemesi başladı.

Asıl ben mağdurum diyor bankacı Seçil Erzan. Bu futbolcuların faiz tamahı beni bu hale getirdi beni kullandılar beni alet ettiler."

“FUTBOLCULAR BİRBİRLERİNİN PARALARINA ÇÖKMÜŞLER”

"Futbolcuların birinden para aldım öbürüne verdim öbüründen aldım diğerine verdim benden aldıkları paralarla villalar aldılar birbirlerinin paralarını aldılar.

Kafasına böyle takke takıp umreye giden sonra da tefeci faizi kovalayan milli futbolcuları mahkemedeki bu kepazelikte görünmemek için masanın altına saklanmış vaziyette, 'maçımız var' filan deyip duruşmalara gelmiyorlar, saklanmaya çalışıyorlar.

Milli takım forması giyen Türkiye'yi temsil edenler bunlar birbirlerinin paralarına çökmüşler.

Seçil paraları ver falan İnsan bir bunlara bakıyor bir de Metin Oktay filan hatırlıyor.

Ya Metin Oktay milli ise bunlar ne diye düşüneyim veya bunlar milli ise Metin Oktay acaba neydi diye düşünüyor insan."

METİN OKTAY PARAYA KAĞIT KADAR DEĞER VERMEZDİ

"Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük ismiydi Metin Oktay. Taçsız Kraldı.

İnsanlar çocuklarına onun adını koyuyor yani sadece Galatasaraylılar değil Fenerbahçeliler Beşiktaşlılar bütün kulüplerimizin taraftarları saygı duyuyor.

Gol attığı zaman bile ölçülü sevinir böyle takım arkadaşları koşarak sarılmaya geldiğinde abartmayın diye uyarır rakip takımdakiler de bizim arkadaşımız ayıp olur diyor.

Bunlara bakıyorsun tefeci faizi birbirlerinin paralarını kovalıyor."

Mitin Oktay paraya buruşturulmuş kâğıt mendil kadar bile değer vermezdi bir akşam mesela İzmir'de sahip olduğu kardı alanında GOP vardı GOP'tan hasılatı almıştı her zaman yaptığı gibi böyle gazete kâğıdına sarıp ceketinin cebine koymuştu.

Kordon'da arkadaşlarıyla oturuyordu bir delikanlı yaklaştı eğildi kulağına Metin'in bir şeyler söyledi.

Metin Oktay dinledi hiç cevap vermeden çıkardı indeki kâğıda sarılı para tomarın delikanlıya verdi. Delikanlı 'sağ ol abi' dedi yürüdü gitti.

Arkadaşları merak etti sordular. 'Kim bu?' diye.

'Tanımıyorum' dedi.

'Ee neden verdin parayı?' diye sorunca da.

'Ne yapayım ihtiyacı varmış çocuğun' dedi."