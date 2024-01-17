Hülya Avşar zenginliğe isyan etti. Portakallı Pekin ördeğini bırakıp simit yemeye mi başlayacak

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Hülya Avşar zenginliğe isyan etti. Portakallı Pekin ördeğini bırakıp simit yemeye mi başlayacak
Sanatçı Hülya Avşar bir restoran çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum.” dedi. Avşar’ın açıklamaları simit sözlerini hatırlattı.

Şarkıcı Hülya Avşar kızıyla beraber bir balık restoranından çıkarken görüldü. Gazetecilerle konuşan Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu’nun doğum günü için bir araya geldiklerini ve yemek yediklerini belirtti.

Avşar, “para” konusunda "Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur." İfadelerini kullandı.

“GEREKİRSE SİMİT YİYECEĞİZ”

Avşar’ın bu açıklaması simit sözlerini akıllara getirdi. Avşar muhabirlerinin ''ekonomi'' sorusuna "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" şeklinde yanıt vermiş ve büyük tepki toplamıştı.

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Avşar’ın şimdiki açıklamaları ise “Acaba simit yemeye mi başlayacak” düşüncesini akıllara getirdi.

“EŞEK HERİF BENİ Mİ DİKİZLİYORDUN?”

“Hasan Boğuldu” filminde Hülya Avşar’la başrolü paylaşan Yalçın Dümer yıllar sonra bir itirafta bulunmuştu.

Dümer, “Hülya sokak ortasında soyunurdu ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı” demişti.

Avşar bu açıklamayla ilgili ne düşündüğü sorulunca şöyle dedi:

Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadın. Gayet normal yani. Yalçın’ı çok severim, çok tatlı. ‘Eşek herif sen beni mi dikizliyordun, gizli gizli mi bakıyordun bana he’ diye bağırmam mı gerekiyor, bilmiyorum. Yalçın çok tatlı, bakmış olabilir.

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