Bu ikili müthiş

Farklı virüs çeşitleri nedeniyle yıllardır dünya genelinde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Uzmanlar bu tür sağlık sorunlarının yaşanmaması için en temel önlemin beslenme olduğunu ifade ediyor. İlaçlardaki kimyasallarda uzun süre sonra ortaya farklı sorunlar çıkartabileceğinden uzmanlar genellikle doğal beslenmenin altını çiziyor.

Yüzyıldır bilinen bazı alternatif tıpta meşhur olan karışımlardan biri olan pekmez ve limonda böylece yeniden popüler hale geldi. Hemen hemen herkes pekmez ve karabiber ikilisinin boğazı temizlediğini ve kuru öksürüğe iyi geldiğini biliyor. Ancak çoğu kişi pekmez ve limonun vücuda olan faydalarını bilmiyor.

LİMON PEKMEZ KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

İstediğiniz herhangi bir pekmez türü: dut, üzüm, keçiboynuzu ya da karaduttan 2 yemek kaşığı kadar bir cezveye koyup üzerine yarım su bardağı su boşaltın ve karıştırın. Daha sonra taze sıkılmış yarım limon suyunu da ekleyip kaynatın. Ocaktan aldığınız bu karışım hafif ılıdıktan sonra içiniz bu uygulamayı ara vermeden 7 gün boyunca sabah akşam birer bardak tüketerek yapınız. Bunun yanı sıra bir ikinci karışım ise bir yemek kaşığı zeytinyağına iki yemek kayığı pekmez koyarak bir kez pişirip ateşi kestikten sonra yine bir yemek kaşığı limon suyu ilave edip karıştırıp tüketilebilir. Zeytinyağı tüketmek istemeyenler üsttekini yapabilir. Ancak kronik ilaç kullananlar önce doktorlarına başvurmalı.

FAYDALARI NELER?

En büyük faydası kansızlığı bitirmesidir. Özellikle üzüm pekmezinden yapılan karşımın kandaki kan hücrelerinin sayısını artırmayı destekler.

Gribal hastalıklara karşı bağışıklığı yenileyen ve güçlendiren bu karışım düzenli tüketildiğinde vücuttaki virüslerin etkisiz hale getirerek vücuttan atılmasını sağlar.



Sinir sistemindeki hücreleri yenileyerek gün boyu enerjiyi artırır. Yaşam kalitesini artıran bu karışım geceleri de rahat bir uyku haline neden olur.

Günde iki bardak tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan tatlı oranını karşılar. Böylece kilo vermek isteyenler için ideal karışım haline gelir.



Hastalıklar nedeniyle boğazda artan kaşıntı ve öksürükler içinde ilaç gibidir. Anında keserek rahat bir nefes almayı sağlar.