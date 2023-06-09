Jandarmadan 1 milyar dolarlık operasyon. Bu kadari ilk defa ele geçirildi.

İstanbul'da Jandarma'dan bir dizi sahte dolar operasyondu. 1 Milyar dolar sahte dolar ele geçiren Jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadan 1 milyar dolarlık operasyon. Bu kadari ilk defa ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olan, aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı adreste yapılan aramalarda 10 milyon adet 100’lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şebekenin sahte dolar basarak Afrika ülkelerine çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelilerin, Kağıthane ilçesinde bir depoya farklı zamanlarda girip çıktıkları, depo içerisinde uzun süre kaldıkları, depoya yüklü miktarda kargo kolisi ve kasaların taşındığı belirlendi.

CUMHURİYET TARİHİNDE TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sahte para yakalama operasyonunu gerçekleştiren Jandarma ekipleri, paraları imal eden ve nakledecek olan D.B.S.B, N.J.W ve N.O.F. isimli (3) İsveç vatandaşı, J.W.isimli İngiltere vatandaşı, A.K.K. isimli Gana vatandaşı ile A.Ö isimli Türk vatandaşı olmak üzere toplam 6 şahsı suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda, Afrika ülkelerine çıkış yapmak üzere kargo kasalarının içerisine yerleştirilmiş vaziyette 10 milyon adet 100’lük banknotlar halinde toplam 1 milyar dolar sahte para ele geçirildi.
Şüphelilerin İstanbul Şişli’de kiraladıkları lüks villalarında da arama yapan Jandarma ekipleri bir miktar para ve ziynet eşyasına el koydu. Şüpheliler ile ilgili ülke konsoloslukları bilgilendirilmiş olup, haklarında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.(İHA)

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