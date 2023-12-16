Bu kadarına pes! Büyükekşi bunu da yapıyormuş. Ali Palabıyık açıkladı

Hakemliği sezon başında bırakan Ali Palabıyık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Habertürk TV'de katıldığı programda konuşan Palabıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere hem saha içerisinde hem saha dışarısında baskı yaptı. TFF'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek izliyoruz. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı.

(Hakem atamaları) Bu sistemin nasıl çalıştığını Merkez Hakem Kurulu dahil kimse bilmiyor.

Ben geçen sezon yönettiği Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra uzun süre görev almadım ve tekrar ne zaman görev alacağımı da bilmiyordum. Dönemin MHK başkan vekili Tolga Özkalfa'ya durumu ilettim. Kendisi bana, 'Atamaları biz yapmıyoruz, yapay zeka yapıyor. Bunun bir algoritması yok' dedi.

Hakem atamalarında son söz sahibi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'dir. MHK tarafından atamalar yapılır, Büyükekşi'nin masasına konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar."