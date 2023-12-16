Bu kadarına pes! Büyükekşi bunu da yapıyormuş. Ali Palabıyık açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Beyza Damgacıoğlu
Bu kadarına pes! Büyükekşi bunu da yapıyormuş. Ali Palabıyık açıkladı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili inanılmaz iddialara bir yenisi daha eklendi. Bu kez açıklama Ali Palabıyık'tan geldi.

Hakemliği sezon başında bırakan Ali Palabıyık, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Habertürk TV'de katıldığı programda konuşan Palabıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Büyükekşi kulüplerin isteğiyle hakemlere hem saha içerisinde hem saha dışarısında baskı yaptı. TFF'nin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamaları üzülerek izliyoruz. Büyükekşi hakemlerin arkasında olmalıydı.

(Hakem atamaları) Bu sistemin nasıl çalıştığını Merkez Hakem Kurulu dahil kimse bilmiyor.

Ben geçen sezon yönettiği Adana Demirspor-Fenerbahçe maçından sonra uzun süre görev almadım ve tekrar ne zaman görev alacağımı da bilmiyordum. Dönemin MHK başkan vekili Tolga Özkalfa'ya durumu ilettim. Kendisi bana, 'Atamaları biz yapmıyoruz, yapay zeka yapıyor. Bunun bir algoritması yok' dedi.

Hakem atamalarında son söz sahibi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'dir. MHK tarafından atamalar yapılır, Büyükekşi'nin masasına konulur. Mehmet Büyükekşi istediği hakemi değiştirir, istediği hakemi de istediği maça atar."

Son Haberler
Bahçeli’den Şeyh Sait çıkışı: Hınıslı Sait vatan hainidir Gündem
Bahçeli’den Şeyh Sait çıkışı: Hınıslı Sait vatan hainidir
Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Bursa pideli köfte tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Bursa pideli köfte tarifi için malzemeler neler?
Bahçeli yine konuşamadı: "mep... mehbu... mehbuba..." Video
Bahçeli yine konuşamadı: "mep... mehbu... mehbuba..."
Konyaspor’da kimse mutlu değil, kimse de Konyaspor’dan mutlu değil! Recep Çınar yazdı Spor
Konyaspor’da kimse mutlu değil, kimse de Konyaspor’dan mutlu değil! Recep Çınar yazdı
130 kiloluk kadından ameliyatta çıkan doktorları şok etti Sağlık
130 kiloluk kadından ameliyatta çıkan doktorları şok etti
Rüyada zil görmek ne demek? Rüyada zil görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada zil görmek ne demek? Rüyada zil görmenin anlamı nedir?
Ece Ronay'ın sevgilisi Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu çıktı. Dün gözaltına alınmıştı Gündem
Ece Ronay'ın sevgilisi Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu çıktı. Dün gözaltına alınmıştı