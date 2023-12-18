TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kendisini eleştiren Bahçeli'ye meydan okudu: Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kendisini eleştiren Bahçeli'ye meydan okudu: Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig'de olaylı MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e atılan yumruk ile ilgili konuştu.

TFF'ye yüklenen Bahçeli, Mehmet Büyükekşi'nin süreci yönetemediğini ifade ederken, şu sözleri söyledi;
''Ankaragücü ve Çaykur Rizespor arasındaki müsabakanın bitiminde hemen sonra maçın hakemine yönelik yumruklu saldırı bunun ardından olağanüstü bir ortamın yaratılması sebebi Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreci sağduyu ve soğukkanlılıkla yönetememesidir.
Mehmetlerimiz, polislerimiz, korucularımız ve masum insanlarımız şehit edilirken çıtı bile çıkmayanların birden bire ortalığı ayağa kaldırmak için seferber olmaları bize göre son derece düşündürücü bir çarpıklıktır.

Hakemimize karşı yapılan vandal saldırıyı ön şartsız lanetliyoruz. Ancak bu kaba güç gösterisini Türkiye'nin imajını yaralamak için kullananlar bir kaşık suda fırtına koparanları, aynı derecede maksatlı buluyoruz.
Bu kapsamdaki hedef, sahaları ve tribünlerin ateşiyle toplumsal tansiyonu yükseltmek, Türkiye karşıtı çevrelerin eline koz vermek istikrarsızlığa çanak tutmaktır. Oyunu görüyoruz, kumpası fark ediyoruz.''

BÜYÜKEKŞİ MEYDAN OKUDU!
Yaşanan bu gelişmeler sonrası, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Gazeteci Candaş Tolga Işık'a yanıt veren Büyükekşi, "TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyorlar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" diyerek istifa söylentilerini yalanladı.

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