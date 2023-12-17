TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? Ortalık bu soruyla çalkalanıyor

Muhabir: Turgay Tütüncü
TFF Başkanı Büyükekşi istifa etti mi? Ortalık bu soruyla çalkalanıyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa ettiğine yönelik çıkan iddia bir anda gündemin üst sıralarına yerleşti. Söz konusu iddia ile ilgili federasyondan yanıt geldi.

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleşen saldırı ile birlikte TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi’ye yönelik tepkiler artmıştı. Büyükekşi’nin istifası için sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve basında çıkan yazılar sonrası bugün çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Hakan Gündoğar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyükeşi’nin istifa ettiğini iddia etti. Gündoğar “TFF Başkanı gitti gidiyor. Hayırlı olsun. Hatta gitti. Daha iyi pazar olamaz” ifadelerini kullandı.

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Gündoğar’ın yaptığı paylaşım bir anda sosyal medyada gündemin üst sıralarına yerleşti.

TFF’DEN İDDİALARA YANIT GELDİ

TFF Başkanı Büyükekşi’nin istifa ettiği yönünde çıkan iddialara yanıt geldi. Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, federasyon yetkilileri ile görüştüğünü belirterek iddianın asılsız olduğunu söyledi. Hamzaoğlu’nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“TFF’den bir yetkiliyle şimdi konuştum; Başkan Mehmet Büyükekşi’nin istifa edeceği haberlerinin maksatlı yalan olduğunu Başkan ve Yönetim Kurulu’nun görevinin başında olduğunu söyledi.”

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BÜYÜKEKŞİ: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Öte yandan TFF Başkanı Büyükekşi gazeteci Candaş Tolga Işık’a istifa iddiaları hakkında konuştu. Büyükekşi görevinin başında olduğunu belirterek, “Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor” şeklinde konuştu.

Candaş Tolga Işık’ın konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

Az önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle konuştum, görevden alındığı yönündeki iddiaları sordum, "TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyorlar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" dedi.

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