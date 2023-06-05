Bu kez çok şaşırttı! Fahriye Evcen’den görkemli doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 37. yaşını 4 katlı villasının bahçesinde kutladı. Görkemli doğum günü kutlaması takipçilerinin dikkatini çekti.

Kendisi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit'le 2017 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen'in bu evlilikten Karan ve Kerem isminde iki de çocuğu bulunuyor.

İki çocuk annesi Evcen, 37 yaşına girerken, doğum gününü 4 katlı villasında kutladı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, doğum günü pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

"İLK PASTAMI ÜFLEDİM"

Güzel oyuncunun "İlk pastamı üfledim" notuyla paylaştığı kare, kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı.