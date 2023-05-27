Burak Özçivit ile evlenen ve Karan adında bir erkek çocuk dünyaya getiren Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne oldu.

Kerem adında bir erkek çocuk dünyaya getiren Evcen, bu arada da ekranlardan çekildi. Zamanını çocuklarına ayıran başarılı isim, geçtiğimiz günlerde boks yapmaya başladığını duyurmuştu.

Fahriye Evcen'in doğum sonrası yaptığı sporların işe yaradığı ortaya çıktı.Evcen, son paylaştığı kareler ile mankenleri geride bıraktı.

Her fırsatta kendisini spor salonuna atan Fahriye Evcen eski formuna geri döndü. Geçtiğimiz günlerde antrenmana giderken paylaşım yapan Fahriye Evcen emeğinin karşılığını aldı.