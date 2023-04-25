Fahriye Evcen boksör oldu

Oyuncu Fahriye Evcen, bir şampuan firmasının reklam filmi için kamera karşısına boksör olarak çıktı.

Fahriye Evcen boksör oldu

Fahriye Evcen’in reklam filmi, ilk kez ülke sınırlarını aşarak Doğu Avrupa ülkelerinde de yayınlanmaya başladı.

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10'dan fazla ülkede yayımlanan ve Evcen'in Avrupalı hayranları tarafından büyük ilgi gören Arginine Direnç X3 reklam filmi, bir ilke imza atarak Türk yapımı bir L'Oréal Paris filminin Avrupa'da yayımlanma başarısına ulaştı.

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Fahriye Evcen'in ringe çıktığı reklam filmi Ukrayna, Polonya ve Sırbistan gibi ülkelerde yayınlanmaya başladıktan sonra gördüğü büyük ilgiyle 10'dan fazla ülkede yayına devam ediyor. Reklam filminde ringe çıkarak saçlarının gücünü gösteren Fahriye Evcen, bu reklam filmi sayesinde boks sporuna merak saldığını da söyledi.

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