Tesettüre giren Fahriye Evcen sosyal medyayı yıktı geçti

Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in, tesettürlü halini görenler hayranlıklarını gizleyemedi.

Tesettüre giren Fahriye Evcen sosyal medyayı yıktı geçti

Yaprak dökümü isimli diziyle üne kavuşan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Fahriye Evcen'in her yaptığı sosyal medyada olay oluyor.

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Ünlü oyuncu, 29 Haziran 2017 tarihinde Çalıkuşu dizisinde boşrolü paylaştığı Burak Özçivit ile dünyaevine girmişti.

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Güzel oyuncu, 2014 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı Kurt Seyit ve Şura'daki tesettürlü haliyle yeniden gündemde.

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Güzelliğiyle dikkat çeken Evcen'in tesettürlü kareleri, görenler tarafından çok beğenildi. Ünlü oyuncu yalnızca Kurt Seyit'te değil, bazı film ve dizilerinde de tesettürlü haliyle kamera karşısına geçmişti.

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