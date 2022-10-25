Ardı arkası kesilmiyor, şimdide BQ.1 baskın yapacak

ECDC'den Kovid-19'un Omicron varyantının BQ.1 isimli alt versiyonuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yeni açıklanan türün kasım ortasından aralık ayının başına kadar AB içinde baskın hale geleceğine dikkat çekilen açıklamada, Asya'daki ön laboratuvar çalışmalarının BQ.1'in bağışıklık sistemi tepkisinden önemli ölçüde kaçınma yeteneğine sahip olduğunu gösterdiği belirtildi.

BQ.1 DAHA FAZLA MI ETKİ YAPACAK?



Merkezden yapılan açıklamada, dolaşımdaki Omicron varyantları BA.4/BA.5 ile karşılaştırıldığında BQ.1'in daha şiddetli enfeksiyon riski taşıdığına dair kanıt olmadığı bildirildi. ECDC Direktörü Andrea Ammon'un "Ülkeler, BQ.1'in ortaya çıkması ve yayılması sinyallerine karşı tetikte kalmalı ve hassas testleri sürdürmelidir." Diye görüş belirtti ve ekledi, “Özellikle 65 yaş üstü kişilerde vakaların izlenmesi gerekiyor”

Açıklamada ayrıca, türün en çok dolaşımda olduğu ülkelerin yüzde 19 ile Fransa, yüzde 9 ile Belçika, yüzde 7 ile İrlanda, yüzde 6 ile Hollanda ve yüzde 5 ile İtalya olduğu vurgulandı.