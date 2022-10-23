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İşte o sinsi hastalığa köpek desteği

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, terapi köpekleriyle hastalara moral verildiğini belirttti, "Pembe kurdelemizi köpeklerle oluşturmak istedik” diye konuştu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 10:45
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Sinsi hastalıkla mücadelede köpek desteği

İşte o sinsi hastalığa köpek desteği
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Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mehmet Ali Gülçelik, Türk Radyasyon Onkolojisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Gökhan Özyiğit ve Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Eda Küçüktülü, Olimpiyat Atleti Sema Aydemir ve Modacı Beste Korkmaz'ın katılımıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Meme kanseri farkındalık haftası çerçevesinde pembe tişört giyen köpekler, büyük pembe bir kurdele üzerinde meme kanserinin farkındalık kurdelesi şeklinde oturdu.

“TERAPİ KÖPEKLERİ, TEDAVİ ALINIRKEN SAKİNLEŞTİRİYOR STRESTEN UZAK TUTUYOR”

Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, ”Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra ülkemizde de dünyamızda da risk grubu hızlı bir şekilde artmaya başlıyor. Bizim en büyük amacımız kanser tanısını erken koymak ve hızlı bir şekilde tedavi etmek. Özellikle terapi köpekleriyle federasyonumuzun da ortak paydaşı olarak yaptığımız çalışmalarda hastaların tedavi alırken sakinleşmesine ve stresten uzak kalmasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

Türk Radyasyon Onkolojisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Gökhan Özyiğit, ise ”Kanser tedavisine başlamadan önce hastalar gergin olabiliyor. Bu tedavilere başlamadan önce kısa süreliğine de olsa terapi köpekleriyle geçirecekleri vakitler bu ön gerginliği azaltmada yardımcı olan bir tedavi şekli” diye konuştu.

SİNSİ HASTALIĞA KÖPEK DESTEĞİ

Sinsi hastalıkta can dostların iyileştirme gücünü vurgulayan Doç. Dr. Eda Küçüktülü de “Ülkemizde yeni yapıyoruz ama dünyada köpekler terapi amaçlı kullanılıyor. Kanser hastalarında, otizmli çocuklarda pek çok alanda köpekler stresi, gerginliği azaltmak ve hastalara moral, motivasyon vermek için kullanılıyor. Biz de aslında Sağlık Bakanlığı ile birlikte iki ay önce bir çalışmaya başladık. Bilimsel sonuçlarımızı henüz toparlayamadık ama çalışmamız çok güzel gidiyor. Hatta bir hastamız terapi köpeği ile birlikte tedaviye girerken antidepresan ilaçlarını bıraktı. Hal böyle olunca bu sene de ekim ayı farkındalık ayında pembe kurdelemizi köpeklerle oluşturmak istedik” diye açıklama yaptı.

İHA

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