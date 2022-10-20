20 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Kanseri zor atlatmasına rağmen hayata tutunan Vahide Perçin, herkese ilham oluyor. İşte, onun hayata tutunma öyküsü

Kanseri zor atlatmasına rağmen hayata tutunan Vahide Perçin, herkese ilham oluyor. İşte, onun hayata tutunma öyküsü

Vahide Perçin, televizyon sektöründeki köklü ve başarılı oyunculardan biri. Adını Feriha Koydum dizisinde onu daha yakından tanıdık. Yetenekli oyuncu sağlıklı şekilde hayatına devam ederken kanser olduğunu söylediğinde sevenleri bu hastalığa çok üzüldü. Peki, Vahide Perçin’in kanserle savaşından nasıl çıktığını, bunu öğrendiğinde neler yaşadığını biliyor musunuz? O dönemde neler olmuş birlikte bakalım…

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:51
Takip Et

Kanseri zor atlatmasına rağmen hayata tutunan Vahide Perçin, herkese ilham oluyor. İşte, onun hayata tutunma öyküsü

Kanseri zor atlatmasına rağmen hayata tutunan Vahide Perçin, herkese ilham oluyor. İşte, onun hayata tutunma öyküsü
+
Aa
-

Vahide Perçin, o dönemlerde eski eşi Altan Gördüm ile birlikteydi. Doktorlar, kanser haberini ilk Altan Gördüm’e vermişti. Tesadüf eseri yaptırdığı bir check-up ile aldıkları bu haberle hayatları baştan sona değişmişti. İşte detaylar...

VAHİDE PERÇİN’İN HİKÂYESİ

1965 yılında İzmir’de doğan Vahide Perçin, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oldukça başarılı bir oyuncu olarak kariyerine devam etmiş. Kendisi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile okul hayatı devam ederken evlenmiş. 22 yılı birlikte devirdikten sonra Gördüm çifti, yollarını ayırma kararı almış ve boşanmış. Hayatının bir kısmında kanser ile savaşan Perçin, bu süreçte güçlü davranmaya devam etmiş

KANSER OLDUĞUNU HİÇ ANLAMADI MI?

Kendisi kansere yakalanmadan önce neredeyse hiç hastalanmadığını, oldukça sağlıklı olduğunu birçok kez belirtmiş. Göğüs kanseri için kendisini sık sık kontrol etse de hiçbir şekilde anlaşılmayacak bir kitleye sahip olduğu için yaptırdığı check-up sonucuyla kanser olduğunu öğrenmiş. Acı eşiği oldukça yüksek olduğu için de öncesinde bir kontrole gitme gereği hiç duymamış. Öğrendiği ilk anda hiçbir şey hissetmediğini, sadece kızını düşündüğünü bir röportajında dile getirmiş.

ZORLU SÜREÇLERİN HEPSİNİ NASIL ATLATTI?

Vahide Perçin, kansere karşı savaşması gerektiğinin hep farkında olduğunu, bunun aslında kökenlerinden geldiğini biliyormuş. Yunanistan göçmeni olan Vahide Perçin, babaannesinin düştüğünde kalkmasını söylediği sözleriyle ayakta kalmış. Aldığı kemoterapi sürecini oldukça ağır atlatmış. Yataktan kalkamadığı ve yemek yiyemediği günler olmuş ancak kanser tedavisi boyunca pek çok kişiye ilham olmak için bu süreci gözler önünde yaşamayı tercih etmiş. Kemoterapi sürecinin de bittiğini sevenlerine televizyon ekranları sayesinde duyurmuş. Oldukça zor olan bu süreci Vahide Perçin'in sonunda başardığını görmek yediden yetmişe herkesi oldukça mutlu etmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
1
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
2
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
3
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
4
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
5
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
6
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿İslam Memiş Merkez Bankası'nın faiz kararını kesin diyerek önceden açıkladı
7
﻿İslam Memiş Merkez Bankası'nın faiz kararını kesin diyerek önceden açıkladı
﻿İslam Memiş Merkez Bankası'nın faiz kararını kesin diyerek önceden açıkladı
﻿E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı
﻿E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı
﻿E-5'te otomobil takla attı yol trafiğe kapandı. 2 yaralı
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Öyle bir şeyden döner yaptı ki bir yiyen bir daha yiyor
﻿Pendik'te direksiyonu çıkararak araç kullanan sürücü yakalandı
﻿Pendik'te direksiyonu çıkararak araç kullanan sürücü yakalandı
﻿Pendik'te direksiyonu çıkararak araç kullanan sürücü yakalandı
﻿5 ayda protestolarda 3 bin 268 kişi gözaltına alındı
﻿5 ayda protestolarda 3 bin 268 kişi gözaltına alındı
﻿5 ayda protestolarda 3 bin 268 kişi gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.