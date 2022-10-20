Kanseri zor atlatmasına rağmen hayata tutunan Vahide Perçin, herkese ilham oluyor. İşte, onun hayata tutunma öyküsü

Vahide Perçin, o dönemlerde eski eşi Altan Gördüm ile birlikteydi. Doktorlar, kanser haberini ilk Altan Gördüm’e vermişti. Tesadüf eseri yaptırdığı bir check-up ile aldıkları bu haberle hayatları baştan sona değişmişti. İşte detaylar...

VAHİDE PERÇİN’İN HİKÂYESİ

1965 yılında İzmir’de doğan Vahide Perçin, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oldukça başarılı bir oyuncu olarak kariyerine devam etmiş. Kendisi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile okul hayatı devam ederken evlenmiş. 22 yılı birlikte devirdikten sonra Gördüm çifti, yollarını ayırma kararı almış ve boşanmış. Hayatının bir kısmında kanser ile savaşan Perçin, bu süreçte güçlü davranmaya devam etmiş

KANSER OLDUĞUNU HİÇ ANLAMADI MI?

Kendisi kansere yakalanmadan önce neredeyse hiç hastalanmadığını, oldukça sağlıklı olduğunu birçok kez belirtmiş. Göğüs kanseri için kendisini sık sık kontrol etse de hiçbir şekilde anlaşılmayacak bir kitleye sahip olduğu için yaptırdığı check-up sonucuyla kanser olduğunu öğrenmiş. Acı eşiği oldukça yüksek olduğu için de öncesinde bir kontrole gitme gereği hiç duymamış. Öğrendiği ilk anda hiçbir şey hissetmediğini, sadece kızını düşündüğünü bir röportajında dile getirmiş.

ZORLU SÜREÇLERİN HEPSİNİ NASIL ATLATTI?

Vahide Perçin, kansere karşı savaşması gerektiğinin hep farkında olduğunu, bunun aslında kökenlerinden geldiğini biliyormuş. Yunanistan göçmeni olan Vahide Perçin, babaannesinin düştüğünde kalkmasını söylediği sözleriyle ayakta kalmış. Aldığı kemoterapi sürecini oldukça ağır atlatmış. Yataktan kalkamadığı ve yemek yiyemediği günler olmuş ancak kanser tedavisi boyunca pek çok kişiye ilham olmak için bu süreci gözler önünde yaşamayı tercih etmiş. Kemoterapi sürecinin de bittiğini sevenlerine televizyon ekranları sayesinde duyurmuş. Oldukça zor olan bu süreci Vahide Perçin'in sonunda başardığını görmek yediden yetmişe herkesi oldukça mutlu etmişti.