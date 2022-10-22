Pembe Top Pınar Deniz’in elinden havalandı. Meme kanserine dikkat çekildi

Pembe Top, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olan Ekim’de dokuzuncu kez sahaya indi.

Projenin bu yılki gönüllü destekçisi başarılı oyuncu Pınar Deniz, dün Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes - ALBA Berlin karşılaşmasını Pembe Top ile yaptığı hava atışıyla başlatarak meme kanserinde erken tanı farkındalığını yükseltti.

"HAVA ATIŞINI TÜM KADINLAR ADINA YAPTIM"

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Pınar Deniz, “Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini tüm kadınlara hatırlatabilmek ve en önemlisi bu farkındalığı yükseltebilmek için Pembe Top hava atışını gerçekleştirdim. Tribünlerden, ekranları başından beni duyan tüm kadınları bu farkındalık çağrısına katılmaya davet ediyorum” dedi.

Pınar Deniz, özellikle 40 yaşından sonra yılda bir kez doktor kontrolünün önemini hatırlattı.