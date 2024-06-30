Bu kez Marmaris yanıyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edinilen bilgilere göre Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Gölge Koyu'nda saat 16.40'ta orman yangını çıktı.

Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ihbarı üzerine yangın bölgesine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın olduğu bölgede, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter ve 2 uçak da alevlerle mücadeleye sortileri ile havadan destek verirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.