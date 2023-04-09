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Futbolda günün maçları

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve Avrupa'dan liglerde önemli maçlar oynanacak. İşte günün programı...

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:53
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Futbolda günün maçları
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Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bugün 2 karşılaşma oynanacak.

Sivasspor, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Beşiktaş ise Giresunspor'u konuk edecek.

1. Lig'de ise Altay, Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.

Erzurumspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Premier Lig'de lider Arsenal, Liverpool deplasmanına çıkacak.

İşte maçların programı;

16.00 Sivasspor-Başakşehir (Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu)
20.30 Beşiktaş-Giresunspor (Vodafone Park)

1. LİG
16.00 Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül Stadı)
20.30 Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Eyüp Stadı)

PREMIER LİG
18.30 Liverpool-Arsenal (Anfield)

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