Bu metrobüs durağı 45 gün kapalı olacak

Kaynak: AA
Bu metrobüs durağı 45 gün kapalı olacak
Küçükçekmece'deki Beşyol metrobüs durağının İBB tarafından yürütülen üst geçit çalışması nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren 45 gün süreyle hizmet veremeyeceği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, belediyenin teknik ömrünü tamamlayan ve yaya kapasitesini karşılayamayan Beşyol metrobüs durağının üst geçidini yenilediği ifade edildi.

Yaya üst geçidi yapımı, istasyon alanı düzenlemesi ve D-100 kara yolunun yeniden dizayn edilmesi çalışmaları kapsamında Beşyol metrobüs durağının geçici olarak kapatılacağı kaydedildi.

“45 GÜN KAPALI OLACAK”

Yapılan açıklamada, "Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararıyla 7 Şubat'tan itibaren Beşyol metrobüs durağı 45 gün süreyle kapalı olacak." denildi.

Çalışma kapsamında, 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edileceği aktarıldı. Üst geçit tamamlandığında Edirne istikameti D-100 kara yolu, yan yol ve metrobüs yolunun 450 metre boyunca yaklaşık bir şerit kadar kuzeye öteleneceği ve metrobüs peron alanının genişleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Beşyol metrobüs durağı yerine alternatif olarak Sefaköy ve Florya metrobüs duraklarının kullanılması önerisinde bulunuldu.

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