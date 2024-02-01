Yardım istediği polisi vurdu. KADES uygulamasıyla eve çağırdı

İzmir'den ilginç olay. Karabağlar ilçesinde 'KADES' uygulamasıyla yardım isteyen 4 çocuk annesi B.K'ya polisler kısa sürede ulaştı. Kadın karakola götürüldü, ifade verdi. İşte bundan sonra olanlar oldu. Kadına evine bırakmaya götüren polisi kadın, ele geçirdiği silahla vurarak yaraladı. Olaydan sonra B.K.'nın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda polis memurunu kendisine saldırdığını iddia etti.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

İzmir'deki olay gece saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi TOKİ konutlarında yaşandı. İlk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilen B.K eşinden boşanmak için dava açtı. Yarın günü boşanma davası görülecek olan B.K., iddiaya göre eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yı alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K.'nın, daha sonra eşinden şikayetçi olmadı.

POLİSLERDEN ULAŞIM İÇİN YARDIM İSTEDİ

Emniyetteki ifadenin ardından ulaşım sorunu yaşayacağını belirten kadın, polislerden ulaşım konusunda yardım istedi. Polisler de kadını oturduğu apartmana götürürken, B.K iddiaya göre apartmanın kontrol edilmesini talep etti. Bunun üzerine polis memuru S.A., B.K.'ya eşlik ederek apartmanın 1'nci katındaki dairesine kadar götürdü. B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını ele geçirdi ve ardından ateş etti. Polis memuru belinden yaralanırken, saldırgan kadın evine girdi..

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE 'POLİS VURULDU' İHBARLARI YAPILDI

112 Acil Çağırı Merkezi'ne 'polis vuruldu' ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memurunu hastaneye kaldırırken, B.A gözaltına alınarak, Asayiş Şubeye götürüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen polis memurunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. .

SOSYAL MEDYADAN 'POLİSİ VURDUM' PAYLAŞIMI

Polis memuru S.A.'yı vurduktan sonra evine giren B.K.'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. B.K. yaptığı paylaşımda, polis memurunun kendisine saldırdığını ve bu nedenle vurduğunu itiraf ettiği sözleri yer aldı. Ayrıca, B.K.'nın paylaşımlarında emniyete götürülerken polis memurlarını çektiği ve emniyette ifade verirken de kaydettiği görüntülerü yayımladığı görüldü. B.K., açıklamalarında bir süredir antidepresan ilaçları kullandığını da yazdı.

POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen polis memurunun ifadesini alınacağı belirdildi.