Bu minik kız kim? Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Kimileri hemen tanıyor, kimileri ise tahmin etmekte zorlanıyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlüler, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Sosyal medyada çocukluk fotoğrafları paylaşma trendi hiç geçmiyor. Birçok şarkıcı ve oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarından özel kareleri takipçileriyle buluşturuyor.
Bu isimlerden biri, şu an 32 yaşında olan ünlü bir oyuncu.
Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız…
Fotoğraftaki küçük kızın, günümüzün yıldız oyuncusu Hande Erçel olduğunu öğrenenler, şaşkınlıklarını saklayamadı.
HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel, 24 Kasım 1993’te Bandırma’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Sanatları okudu.
2012’de Azerbaycan’daki güzellik yarışmasında ikinci seçildi.
Kariyeri
2015-2016’da Kanal D’de Güneşin Kızları’nda Selin Yılmaz Mertoğlu’nu canlandırdı. 2016-2017’de Show TV’de Aşk Laftan Anlamaz’da Hayat Uzun rolüyle Altın Kelebek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü aldı.
2019’da TRT 1’de Halka’da Müjde Akay’ı, aynı yıl Kanal D’de Azize’de Azize Aksu Günay’ı oynadı. 2020-2021’de FOX’ta Sen Çal Kapımı’da Eda Yıldız’la dünya çapında ün kazandı.
2023-2024’te FOX’ta Bambaşka Biri’nde Leyla Gediz rolünü üstlendi; dizi 16. bölümde sona erdi.
Kişisel Hayatı
Kaya ve Aylin Erçel’in kızı, oyuncu Gamze Erçel’in kardeşidir. Annesi Aylin Erçel, 10 Ocak 2019’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erçel’in Instagram’da 32.2 milyon takipçisi bulunuyor.
Filmografisi
Televizyon
Yıl | Yapım | Rol | Notlar | Kanal
2013 | Tatar Ramazan | Berrak Dikkaya | Yardımcı oyuncu | atv
| Çalıkuşu | Zahide | | Kanal D
2014 | Çılgın Dersane Üniversitede | Meryem | | Show TV
| Hayat Ağacı | Selen Karahanlı | | TRT 1
2015-2016 | Güneşin Kızları | Selin Yılmaz Mertoğlu | Başrol oyuncusu | Kanal D
2016-2017 | Aşk Laftan Anlamaz | Hayat Uzun Sarsılmaz | | Show TV
2017-2018 | Siyah İnci | Hazal | | Star TV
2019 | Halka | Müjde Akay | | TRT 1
| Azize | Azize Günay | | Kanal D
2020-2021 | Sen Çal Kapımı | Eda Yıldız Bolat | | FOX
2023-2024 | Bambaşka Biri | Leyla Gediz | | FOX
2024 | Çarkıfelek | Kendisi | Konuk | TV8
Yakında | Aşk ve Gözyaşı | Meyra | Başrol oyuncusu | atv İnternet
Yıl | Yapım | Rol | Notlar | Platform
2025 | Rüzgara Bırak | Aslı Mansoy | Başrol oyuncusu | Netflix
| Aşkı Hatırla | Güneş Güner | | Disney+
Yakında | İki Dünya Bir Dilek | Av. Bilge Tanil | | Amazon Prime Sinema
Yıl | Yapım | Rol | Notlar | Yönetmen
2021 | Mevlana Mest-i Aşk | Kimya Hatun | Başrol oyuncusu | Hasan Fathi
