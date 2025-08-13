Bu minik kız kim? Ünlü oyuncunun çocukluk fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Kimileri hemen tanıyor, kimileri ise tahmin etmekte zorlanıyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlüler, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafları paylaşma trendi hiç geçmiyor. Birçok şarkıcı ve oyuncu, çocukluk ve gençlik yıllarından özel kareleri takipçileriyle buluşturuyor.

Bu isimlerden biri, şu an 32 yaşında olan ünlü bir oyuncu.

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız…

Fotoğraftaki küçük kızın, günümüzün yıldız oyuncusu Hande Erçel olduğunu öğrenenler, şaşkınlıklarını saklayamadı.

Hande Erçel'den yürek burkan sözler! İlk kez anlattı

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 24 Kasım 1993’te Bandırma’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Geleneksel Türk Sanatları okudu.

2012’de Azerbaycan’daki güzellik yarışmasında ikinci seçildi.

Kariyeri

2015-2016’da Kanal D’de Güneşin Kızları’nda Selin Yılmaz Mertoğlu’nu canlandırdı. 2016-2017’de Show TV’de Aşk Laftan Anlamaz’da Hayat Uzun rolüyle Altın Kelebek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü aldı.

2019’da TRT 1’de Halka’da Müjde Akay’ı, aynı yıl Kanal D’de Azize’de Azize Aksu Günay’ı oynadı. 2020-2021’de FOX’ta Sen Çal Kapımı’da Eda Yıldız’la dünya çapında ün kazandı.

2023-2024’te FOX’ta Bambaşka Biri’nde Leyla Gediz rolünü üstlendi; dizi 16. bölümde sona erdi.

Güney Kore uyarlaması! Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde

Kişisel Hayatı

Kaya ve Aylin Erçel’in kızı, oyuncu Gamze Erçel’in kardeşidir. Annesi Aylin Erçel, 10 Ocak 2019’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erçel’in Instagram’da 32.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Filmografisi

Televizyon

Yıl | Yapım | Rol | Notlar | Kanal

2013 | Tatar Ramazan | Berrak Dikkaya | Yardımcı oyuncu | atv

| Çalıkuşu | Zahide | | Kanal D

2014 | Çılgın Dersane Üniversitede | Meryem | | Show TV

| Hayat Ağacı | Selen Karahanlı | | TRT 1

2015-2016 | Güneşin Kızları | Selin Yılmaz Mertoğlu | Başrol oyuncusu | Kanal D

2016-2017 | Aşk Laftan Anlamaz | Hayat Uzun Sarsılmaz | | Show TV

2017-2018 | Siyah İnci | Hazal | | Star TV

2019 | Halka | Müjde Akay | | TRT 1

| Azize | Azize Günay | | Kanal D

2020-2021 | Sen Çal Kapımı | Eda Yıldız Bolat | | FOX

2023-2024 | Bambaşka Biri | Leyla Gediz | | FOX

2024 | Çarkıfelek | Kendisi | Konuk | TV8

Yakında | Aşk ve Gözyaşı | Meyra | Başrol oyuncusu | atv İnternet

Hande Erçel Hakan Sabancı ile aşk tatilinde! Bikinili pozlarıyla nefes kesti!

Yıl | Yapım | Rol | Notlar | Platform

2025 | Rüzgara Bırak | Aslı Mansoy | Başrol oyuncusu | Netflix

| Aşkı Hatırla | Güneş Güner | | Disney+

Yakında | İki Dünya Bir Dilek | Av. Bilge Tanil | | Amazon Prime Sinema

Yıl | Yapım | Rol | Notlar | Yönetmen

2021 | Mevlana Mest-i Aşk | Kimya Hatun | Başrol oyuncusu | Hasan Fathi

Hande Erçel kayınbiraderinin partisinde böyle poz verdi! Hakan Sabancı ile ayrıldıkları iddia edilmişti

Hande Erçel imaj değiştirdi! Cesur sahneleri tepki çekmişti

Barış Arduç ve Hande Erçel'in ateşli sahneleri olay olmuştu! Eski rol arkadaşı da ateş püskürdü

Barış Arduç ile Gupse Özay arasında Hande Erçel krizi! Boşanıyorlar mı?