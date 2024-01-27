Bu ot sindirim sistemini uyandırıyor

Erkavim Yıldırım
Bu ot sindirim sistemini uyandırıyor
Üzerlik diğer ismiyle nazar otu, sindirim sistemini uyandırıp kabızlık gibi sorunlara iyi gelmesiyle dikkat çekti.

Üzerlik otu, doğal ürünlerin faydalarını araştıranların ilgisini çeken bir bitki olduğu biliniyor.

Hastalıklardan korunmak ve tedavi etmek için doğal beslenmenize dahil edebileceğiniz bu bitki, sindirim sistemini düzenleyip kabızlığı önlemesiyle dikkat çekti.

Üzerlik otu, aynı zamanda nazar otu olarak da adlandırıldığı bildirildi. Sedefotugiller familyasına ait bir bitkidir ve Afrika, Asya ve Amerika gibi sıcak iklimlerde yetiştiğinin altı çizildi. 35 cm boyunda, çok yıllık, tüysüz bir step bitkisi olduğu vurgulandı.

Çiçekleri beyaz, meyvesi sarı-yeşil renklidir.

Meyvesinin içindeki tohumlar, harmalin, harmin, harmalol, peganin gibi alkaloidler ve kırmızı boya maddesi içerir.

Üzerlik otu, sinir sistemini canlandırmasıyla biliniyor. Ayrıca bu ot; Öksürüğü ve balgamı azaltır. Mide ağrısı ve spazmını giderir. Nemli egzamada rahatlama sağlar.

uzerlik-otu-tutsu-nazar-otu-10-demet-kcm11008694-1-10666d14a8f344c282bd6d2f391e8f5a.jpg

ÜZERLİK OTU NASIL KULLANILIR?

Üzerlik otu, tentür halinde ağrı ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılabileceği önerildi.

Ayrıca kaynatılarak çay gibi içilebilir veya kaynar suyun buharı alerji belirtilerini hafifletmek için ağız ve burun yoluyla solunabileceği bildirildi.

Üzerlik otu, bazı ilaçların üretiminde de doğal bir bileşen olarak kullanılabileceği ifade edildi.

İlgili Haberler
Hıthıt otu adeta şifa saçıyor. Faydaları say say bitmiyor
Lotus Çiçeği anlamı. Lotus Çiçeği özellikleri ve faydaları
Lotus Çiçeği anlamı. Lotus Çiçeği özellikleri ve faydaları
Son Haberler
Odanıza girerken anahtarlarınızı mı unutuyorsunuz? Arkadaşınızla konuşurken sözlerinizi mi unutuyorsunuz? Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Sağlık
Odanıza girerken anahtarlarınızı mı unutuyorsunuz? Arkadaşınızla konuşurken sözlerinizi mi unutuyorsunuz? Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Şehrin incisiydi kaderine terk edildi Yerel Haberler
Şehrin incisiydi kaderine terk edildi
Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü Yerel Haberler
Çukurca- Şırnak Karayoluna çığ düştü
İşçiye bunu yapan patron yandı. Mahkeme son noktayı koydu Gündem
İşçiye bunu yapan patron yandı. Mahkeme son noktayı koydu
Hakkari’de 355 yerleşim yolu kapandı Yaşam
Hakkari’de 355 yerleşim yolu kapandı
Doncic tarihe geçti. Attığı sayıyı görenler gözlerine inanamadı Spor
Doncic tarihe geçti. Attığı sayıyı görenler gözlerine inanamadı
Fernando Santos'tan radikal karar. Beşiktaş'ta ilk 11 sil baştan değişiyor Spor
Fernando Santos'tan radikal karar. Beşiktaş'ta ilk 11 sil baştan değişiyor