Bu ot sindirim sistemini uyandırıyor

Üzerlik otu, doğal ürünlerin faydalarını araştıranların ilgisini çeken bir bitki olduğu biliniyor.

Hastalıklardan korunmak ve tedavi etmek için doğal beslenmenize dahil edebileceğiniz bu bitki, sindirim sistemini düzenleyip kabızlığı önlemesiyle dikkat çekti.

Üzerlik otu, aynı zamanda nazar otu olarak da adlandırıldığı bildirildi. Sedefotugiller familyasına ait bir bitkidir ve Afrika, Asya ve Amerika gibi sıcak iklimlerde yetiştiğinin altı çizildi. 35 cm boyunda, çok yıllık, tüysüz bir step bitkisi olduğu vurgulandı.

Çiçekleri beyaz, meyvesi sarı-yeşil renklidir.

Meyvesinin içindeki tohumlar, harmalin, harmin, harmalol, peganin gibi alkaloidler ve kırmızı boya maddesi içerir.

Üzerlik otu, sinir sistemini canlandırmasıyla biliniyor. Ayrıca bu ot; Öksürüğü ve balgamı azaltır. Mide ağrısı ve spazmını giderir. Nemli egzamada rahatlama sağlar.

ÜZERLİK OTU NASIL KULLANILIR?

Üzerlik otu, tentür halinde ağrı ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılabileceği önerildi.

Ayrıca kaynatılarak çay gibi içilebilir veya kaynar suyun buharı alerji belirtilerini hafifletmek için ağız ve burun yoluyla solunabileceği bildirildi.

Üzerlik otu, bazı ilaçların üretiminde de doğal bir bileşen olarak kullanılabileceği ifade edildi.